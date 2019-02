Randstad voelt groeivertraging in Europa

In grote landen als Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje had de onderneming last van de economische omstandigheden. Daardoor daalde in Europa de omzet per werkdag, een belangrijke graadmeter, met 2 procent.

In Noord-Amerika groeide de omzet per werkdag van Randstad juist met 3 procent. Ook in onder meer Japan en Australië en Nieuw-Zeeland deed het uitzendconcern goede zaken. De omzet van Randstad kwam vorig jaar uit op 23,8 miljard euro, 2 procent meer dan in 2017. Onder de streep hield de uitzender daar 704 miljoen van over, aanzienlijk meer dan de 631 miljoen euro van een jaar eerder.

Randstad stelt daarom een recorddividend voor van 3,38 euro per aandeel. De Belgisch-Luxemburgse tak deed het in het slotkwartaal beter dan enkele buurlanden: de omzet kwam uit op 416 miljoen euro, wat neerkwam op een status quo van de organische groei. Duitsland kende hier 7 procent daling, Frankrijk 4 procent. In Nederland was er 3 procent organische groei.

Over heel het jaar steeg de omzet in België en Luxemburg op organische wijze (zonder wisselkoerseffecten, overnames, verkopen) 5 procent tot 1,65 miljard euro. De onderliggende ebitda (winst voor intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeveminderingen) bleef in België-Luxemburg zowat stabiel op 100 miljoen euro.