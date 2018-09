PVDA ziet verschuiving van gemiddeld 191 euro van loon naar winsten bedrijven

De partij concludeert dat er in die periode elke maand gemiddeld 191 euro is verhuisd van ons loon naar winsten van de bedrijven.

De cijfers die de PVDA-studiedienst hanteerde, komen uit de Ameco-databank die door de Europese Commissie is samengesteld op basis van de nationale rekeningen van de verschillende lidstaten. Daaruit blijkt dat het aandeel van onze lonen van 2014 tot 2017 met 2 procentpunten is gedaald en onder de symbolische grens van de 50 procent van het bni is gezakt. Dat betekent dat minder dan de helft van de rijkdom die we als land produceren, naar lonen gaat.

Ten opzichte van 2014 zou die daling neerkomen op 9 miljard euro. Tegelijkertijd noteert PVDA een tegenovergestelde trend bij de bedrijfswinsten. In drie jaar tijd steeg het aandeel van de primaire winsten van de bedrijven binnen het bni met 2,7 procentpunten tot bijna 22 procent. Dat komt neer op een toename van 12 miljard euro.

'Het wordt hoog tijd dat het loonbeleid van de laatste tien jaar compleet van richting verandert', reageert partijvoorzitter Peter Mertens. Hij pleit voor een intrekking van de loonwet uit 1996. 'Werknemers moeten de vrijheid terugkrijgen om te onderhandelen over collectieve loonsverhogingen', luidt het.

Daaraan koppelt Mertens de verhoging van het minimumloon tot 14 euro per uur. 'Deze maatregel kan een antwoord bieden voor al die mensen die de eindjes niet langer aan mekaar geknoopt krijgen, maar zou ook helpen de hele keten van de lonen weer op te trekken', aldus Mertens.