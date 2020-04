Prijs voor een vat Amerikaanse olie negatief

De prijs voor een vat (159 liter) olie van de Amerikaanse soort WTI is maandag tijdens de handel gekelderd, en kort na 20.00 uur Belgische tijd onder het nulpunt beland. Ter vergelijking: in 2011 kostte een vat nog 114 dollar. Een negatieve prijs betekent dat olieconcerns handelaars betalen om olie af te nemen, om te voorkomen dat de olieproductie in bepaalde velden stilgelegd moet worden.