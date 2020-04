Iedere dinsdag en donderdag kunt u luisteren naar de Trends Podcast. In deze aflevering ligt de focus op... focus. De neurowetenschapper Mark Tigchelaar van Focus Academy legt uit hoe je je aandacht en concentratie kunt trainen om hypergefocust door het leven en je loopbaan te gaan.

In een wereld vol afleiding is dat geen overbodige luxe, zeker voor wie zich in zijn of haar nieuwe thuiswerksituatie nog niet optimaal kan concentreren. Al zit volgens Mark Tigchelaar van Focus Academy het grootste afleidingsgevaar in onszelf. We moeten innerlijke afleidingen onder controle krijgen en leren op tijd en stond de focus ook los te laten.

In een wereld vol afleiding is dat geen overbodige luxe, zeker voor wie zich in zijn of haar nieuwe thuiswerksituatie nog niet optimaal kan concentreren. Al zit volgens Mark Tigchelaar van Focus Academy het grootste afleidingsgevaar in onszelf. We moeten innerlijke afleidingen onder controle krijgen en leren op tijd en stond de focus ook los te laten.