Iedere dinsdag en donderdag is er een nieuwe Trends Podcast. In deze aflevering voeren we Steven De Proost op, die twaalf jaar geleden geld ophaalde bij vrienden en familie om zonneparken in Duitsland te kopen. Vandaag is 'zijn' 7C Solarparken een van de tien grootste spelers in Duitsland. De geknipte man om te spreken over de energietransitie en negatieve elektriciteitsprijzen.

Voor Steven De Proost was het in 2008 duidelijk dat hij naar Duitsland moest om zijn droom waar te maken. Het land biedt ondernemers in hernieuwbare energie een stabiel wettelijk kader en zekere tarieven. De spelregels zijn al 20 jaar dezelfde in Duitsland, terwijl ze in eigen land om de haverklap veranderen.

"99 procent van onze installaties staan in Duitsland", zegt Steven De Proost. "Maar we hebben enkele installaties in België en we praten af en toe over nieuwe projecten in België." Hij weet dus waarover hij het heeft als hij zegt dat ondernemers in de energiesector op muren botsen en niet altijd beloond worden om efficiënt en rationeel te werken.

Deze podcast is een must voor Belgische beleidsmakers die de energietransitie in ons land in goede banen moeten leiden. Voor ondernemers in andere sectoren kan het parcours van Steven De Proost, voor, tijdens en na de lockdown een bron van inspiratie zijn.

