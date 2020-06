In deze aflevering van de Trends Podcast heeft voormalig veldritkampioen Sven Nys het over de sleutels tot zijn succes als veldrijder, ondernemer en leidinggevende.

In deze aflevering is Sven Nys te gast. Alom bekend als een van de meest succesvolle veldrijders aller tijden, maar die periode ligt al enkele jaren achter hem. Sindsdien heeft Sven zich ontpopt tot ondernemer, leidinggevende en keynote spreker. De kiemen voor die carrièreswitch legde hij al tijdens zijn wielerloopbaan. Twee jaar geleden schreef hij een boek, getiteld 'Winnaars hebben een plan', waarin hij die ommezwaai beschrijft en de voornaamste lessen daaruit op een rij zet.

In de podcast gaan we dieper in op hoe hij omgaat met onverwachte crisisscenario's zoals de coronacrisis. Creativiteit is daarin cruciaal. Daarmee heeft hij zijn wielercentrum en wielerploeg draaiende gehouden tijdens de lockdown. Verder legt hij uit hoe succesvol leiderschap er volgens hem uitziet. Iedereen betrekken en de lat voor iedereen op de juiste hoogte leggen is de boodschap. Ten slotte vertelt hij hoe hij zijn team heeft samengesteld en uitgebouwd en welke rol een mentor kan spelen in je carrière.

