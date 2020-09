analyse

Trends Podcast met slaapexpert Inge Declercq (UZA) over de kracht van slapen

In deze aflevering is Inge Declercq te gast. Zij is arts, neuroloog en slaapexpert verbonden aan het UZA. Daarnaast heeft ze ook nog een eigen bedrijf, SleepWell&StressLess waarmee ze in tal van organisaties en ondernemingen opleiding geeft over slaapkracht.

In deze aflevering van de Trends Podcast legt Inge Declercq de heilzame effecten van slaap uit en gaat ze dieper in op de veel voorkomende oorzaken van slecht slapen of slapeloosheid. Daarnaast zoomt ze in op de verschillende manieren waarop je slechte slaapgewoontes of slaapproblemen kunt aanpakken, gaande van licht, voeding, ademhaling en mindset. Om nooit een aflevering van de Trends Podcast te missen, kunt u zich abonneren via Google Podcast

