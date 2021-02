Roderik van der Veer is mede-oprichter en CTO van Settlemint, een Belgische startup die bedrijven begeleidt bij de ontwikkeling van eigen blockchaintoepassingen.

In feite moet je spreken van distributed ledger technologie, ofwel DLT, de overkoepelende term voor technologieën zoals blockchain.

Roderik vertelt in deze podcast over welke mogelijkheden die DLT biedt voor tal van sectoren zoals financiën, logistiek, handel enzovoort. Transparantie, veiligheid en efficiëntie zijn de voornaamste troeven van de DLT. Behalve voor bedrijven kan die technologie ook veel maatschappelijke meerwaarde bieden.

Om nooit een aflevering van de Trends Podcast te missen, kunt u zich abonneren via Spotify

Podcast-app van Apple

Google Podcast

In feite moet je spreken van distributed ledger technologie, ofwel DLT, de overkoepelende term voor technologieën zoals blockchain. Roderik vertelt in deze podcast over welke mogelijkheden die DLT biedt voor tal van sectoren zoals financiën, logistiek, handel enzovoort. Transparantie, veiligheid en efficiëntie zijn de voornaamste troeven van de DLT. Behalve voor bedrijven kan die technologie ook veel maatschappelijke meerwaarde bieden.