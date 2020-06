In deze aflevering van de Trends Podcast gunt Abigail Levrau ons een blik achter de schermen van de Belgische bestuurskamers. Zij is professor deugdelijk bestuur aan de Universiteit Gent en directeur bij Guberna, het instituut voor bestuurders in België, en dus de geknipte persoon om uit te leggen wat de impact van de huidige crisis is op de raden van bestuur binnen bedrijven en verenigingen.

Bestuursraden staan niet vaak in de belangstelling, in tegenstelling tot het management, maar ze zijn cruciaal binnen elk bedrijf en organisatie, ook in tijden van crisis.

In deze podcast hebben we het over wat een raad van bestuur kan doen in tijden van crisis, hoe die de missie, visie en waarden van een bedrijf moet vrijwaren en hoe die het midden houdt tussen de belangen van de aandeelhouders en de behoeftes en noden van het management.

Daarnaast kijken we vooruit naar de toekomst van raden van bestuur en hoe ze steeds meer rekening moeten houden met alle andere belanghebbenden naast de aandeelhouders. De coronacrisis zal die en andere bestuurlijke trends alleen maar versnellen.

