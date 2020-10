analyse

Trends Podcast met marktstrateeg Frank Vranken over de stand van zaken op de financiële markten

In deze aflevering van de Trends Podcast is Frank Vranken te gast. Hij is marktstrateeg bij de Belgische private bank Puilaetco Dewaay en bijgevolg de ideale man om een actuele stand van zaken op de financiële markten op te maken.

