Behalve programmadirecteur energie bij het onderzoekscentrum imec coördineert Jef Poortmans ook de R&D-strategie Energyville, eveneens een onderzoekscentrum. Daarmee is hij ideaal geplaatst om vooruit te kijken naar ons energiesysteem van de toekomst.

Jef Poortmans legt in deze podcast uit wat nodig is qua energieopwekking, -opslag en distributie om het energiesysteem koolstofvrij te maken. Zullen batterijen even succesvol en efficiënt worden als zonnepanelen in de afgelopen decennia? Wat kunnen of zullen nieuwe technologieën zoals waterstof en koolstofrecyclage betekenen? En tot slot, kunnen we optimistisch of pessimistisch zijn over de evolutie van ons energiesysteem?

Jef Poortmans legt in deze podcast uit wat nodig is qua energieopwekking, -opslag en distributie om het energiesysteem koolstofvrij te maken. Zullen batterijen even succesvol en efficiënt worden als zonnepanelen in de afgelopen decennia? Wat kunnen of zullen nieuwe technologieën zoals waterstof en koolstofrecyclage betekenen? En tot slot, kunnen we optimistisch of pessimistisch zijn over de evolutie van ons energiesysteem?