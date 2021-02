In deze aflevering spreken we met Aline Muylaert en Wietse Van Ransbeeck, oprichters en CEO's van CitizenLab, een Belgische scale up die een digitaal platform voor burgerparticipatie heeft ontwikkeld.

Aline en Wietse vertellen hoe ze als studenten vijf jaar terug met CitizenLab zijn begonnen en vrij snel doorhadden dat er veel kansen voor het grijpen lagen rond de digitalisering van overheden. Om daar financiers van te overtuigen was een andere zaak.

Ondertussen hebben ze meer dan 200 projecten voor overheden begeleid, zijn ze actief over heel de wereld en is hun team sterk gegroeid. In al die tijd hebben ze hun snelle groei steeds doen rijmen met het maatschappelijk engagement van hun onderneming. Sociaal en financieel rendement gaan voor hen immers hand in hand.

