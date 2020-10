In deze aflevering van de Trends Podcast gaan we de praktische kant op en leer je hoe je je bedrijf digitaal organiseert van intern samenwerken tot verkopen via Zoom of het verwerken van feedback van de klanten. Het is een opname van een webinar met Leslie Cottenjé, CEO en mede-oprichter van de Belgische Scale-up Hello Customer.

De webinar gebeurde in het kader van de Digital Pioneers. Dat is een initiatief van Trends om inspirerende projecten van digitale transformatie in de kijker te zetten. Bedrijven kunnen nog altijd hun project indienen op trendsdigitalpioneers.be.

Met deze webinar wilden we alvast een ervaringsdeskundige in digitale transformatie aan het woord laten. En dat is Leslie zeker. Ze vertelt welke tools ze daarvoor gebruiken, welke lessen ze daarover heeft geleerd en hoe ze met Hello Customer inspelen op de permanente groei die eigen is aan een scale-up.

Niet alleen is de interne werking van haar bedrijf bijna volledig gedigitaliseerd. Bedrijven gebruiken ook de software van Hello Customer om klantenfeedback beter te digitaliseren.

