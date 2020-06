Elke dinsdag en donderdag spreken we in de Trends Podcast met ondernemers, onderzoekers en andere experts over het reilen en zeilen binnen hun sector of domein. In deze aflevering is Alain Georgy te gast, CEO bij de Belgische-Luxemburgse tak van het technologie- en dienstenbedrijf SAP.

SAP België publiceerde een tijd geleden zijn technobarometer. Die peilde naar de technologische ontwikkelingen en digitalisering binnen Belgische bedrijven. Alain Georgy gaat dieper in op de resultaten die over het algemeen positief waren. België is geen koploper in de digitaliseringsindexen, maar zeker ook geen achterblijver. Met een aantal gerichte maatregelen en bijbehorende mentaliteitswijziging moet België erin slagen op te klimmen in die rankings.

Verder legt Georgy uit hoe bedrijven het best inzetten op digitalisering. Keuzes maken en iedereen aan het woord laten, zijn daarin cruciaal. Een geniaal idee kan immers van om het even wie binnen de organisatie komen. Op die manier is digitalisering niet alleen iets voor de happy few of grote bedrijven, maar voor elke onderneming, groot of klein.

