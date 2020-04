Iedere dinsdag en donderdag kun je luisteren naar de Trends Podcast. In deze aflevering legt Jonas De Cooman, oprichter en CEO van de start-up Spott, uit hoe je een team kunt blijven motiveren in moeilijke tijden.

Jonas De Cooman, CEO van start-up Spott, spreekt over de manier waarop een experiment met supermuizen, de CEO van Microsoft en complimentkaartjes helpen om het motivatiepeil binnen je bedrijf of team hoog te houden. Niet onbelangrijk in de huidige tumultueuze coronatijden. De Cooman verduidelijkt hoe hij en zijn team die zaken hebben ingezet om hun werkgewoontes bij te sturen en de motivatie op te krikken.

