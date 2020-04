Iedere dinsdag en donderdag kunt u luisteren naar de Trends podcast. Vandaag geeft Sarah De Groof, senior consultant bij Acerta en gastdocente bij KU Leuven, advies over de uitdagingen en onzekerheden rond het thuiswerken tijdens de coronacris.

De coronacrisis heeft ons in het grootste arbeidsmarktexperiment in de moderne geschiedenis gestort. Veel bedrijven werden na de virusuitbraak voor de keuze gesteld: sluiten of je mensen thuis laten werken. Voor werkgevers en werknemers begint nu de zoektocht naar hoe ze in die nieuwe context de boel draaiende houden. Wat kunnen ze van elkaar verwachten? Welke afspraken moeten er gemaakt worden? Mag je werken in je joggingbroek? Sarah De Groof, senior consultant bij Acerta en gastdocente bij KU Leuven, loodst je door die vragen en geeft advies over hoe je de uitdagingen en onzekerheden binnen die nieuwe werkcontext kunt aanpakken.