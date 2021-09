De sector van de plezierboten vaart wel bij de coronapandemie. De verkoop is nooit gezien, klinkt het in het wereldje.

Een lauw zonnetje breekt door boven Portus Ganda, een van de vele vaardokken in Gent. De temperatuur stijgt met moeite boven 20 graden Celsius. Willy Mens, de voorzitter van de toervaartafdeling van de vzw Verbond van Vlaamse Watersportverenigingen Recrea (VVW), is al weken onderweg met de Angy, zijn 41 jaar oude boot. Tijdens de jongste vaart, van Oudenaarde naar Gent op de Schelde, kreeg hij te maken met weinig zomers aandoende windstoten. "Het water heeft bovendien veel meer stroming, een gevolg van de zware regenval en de overstromingen in Wallonië", zegt Mens. "De rivieren zijn bovendien veel vuiler dan normaal, met veel drijvende takken en bomen." De markt van de plezierboten doet het goed in coronatijden. "Na de bankencrisis van 2008 ging de verkoop jaren achteruit. De prijzen daalden. Nu verkopen plezierboten weer als zoete broodjes", weet Willy Mens. "De tweedehandsmarkt is zo goed als leeggevist." "De voorbije jaren lagen de jachthavens vol onverkochte boten. Vandaag wisselen enkel de echt verloren gevallen niet meer van eigenaar", bevestigt Maarten Carron. De zaakvoerder van bvba Carron Marine in Zelzate verkoopt onder meer scheepsmotoren van Volvo Group en doet herstelwerken aan diverse boottypes. Zijn gezonde, winstgevende bvba is met haar balanstotaal van bijna 3 miljoen euro in 2020 een van de grotere bedrijven in het versnipperde wereldje van de plezierbootvaart. "Een makelaar kwam onlangs onze showroom binnen. Hij wilde tot elke prijs een bepaald type boot. Wij stallen boten in onze dokken voor klanten. Een eigenaar verkocht zijn boot aan die makelaar met een mooie meerwaarde. Maar ik hoor voorlopig weinig van echt zotte prijzen." Jef Goossens, de bestuurder van Rupel Yacht Club in Bornem, spreekt over de beste tijden ooit voor tweedehandse boten. "We hebben meer aanvragen dan we aanlegplaatsen hebben in onze Rupel Yacht Club", stelt hij. Aan de duurste aangemeerde boot hangt een prijskaartje van 400.000 euro. "Er is niets meer te koop", bevestigt Ludo Janssens, de algemeen secretaris van Nautibel, de Belgische vereniging van ongeveer 80 bedrijven met activiteiten in de watersport. "We zouden in oktober een botenshow houden, maar die is geannuleerd. Er is gewoon geen aanbod." Net zoals de sector van de mobilhomes vaart dus ook de sector van de plezierboten wel bij de coronapandemie. De gezinnen willen vakantie in hun bubbel en creëren hun eigen beschermde omgeving. Op de Vlaamse binnenwateren, kanalen en rivieren voelen de toeristen zich veilig afgezonderd. "De klanten zijn nu vaak nieuwkomers op het water", merkt Maarten Carron. "Jonge gezinnen die voor de pandemie nooit een boot gekocht zouden hebben, hebben nu de vaarmicrobe te pakken. Maar ik vrees een beetje dat over twee jaar, als corona vergeten is, een overaanbod kan ontstaan. Mensen beginnen er vol enthousiasme aan, maar merken dan dat een boot veel onderhoud vergt." Luc Carael maakt zich minder zorgen over de markt na de pandemie. Hij is onder meer de zaakvoerder van bvba Blackton LC Producties, dat aanlegsteigers maakt voor jachthavens en particulieren met een huis aan het water. "De kopers van boten zijn jonger, dertig tot veertig jaar. Voordien waren het vooral zestigplussers. Die gepensioneerden hebben vrije tijd zat om lange tochten te maken met hun boot. Jongeren hebben niet zoveel tijd. Maar ik zie de helft van die nieuwe klanten toch blijven. Ze starten met een kleine boot en kopen later een groter exemplaar. Zoiets vergt dus tijd. Je spreekt al gauw over een investeringscyclus van vijf tot tien jaar." Steven Vanlancker, redacteur van het vakblad Varen, ziet de levertermijnen van nieuwe boten oplopen. "Wie vandaag een nieuwe plezierboot koopt, krijgt die pas eind 2022 geleverd. Maar dat leidt vooralsnog niet tot uitgesproken prijsstijgingen. Ook niet op de tweedehandse markt. Ik heb de voorbije twintig jaar nooit sterk schommelende prijzen meegemaakt." Aqua Libra gewaagt wel van een prijsstijging. De bvba in Kinrooi in Noord-Limburg is de invoerder van het Nederlandse merk Linssen, een van de marktleiders in de sector. "De prijzen van onze boten stijgen dit jaar met 5 procent", zegt zaakvoerster Arlette Casters. "Ik ben sinds 2008 actief in deze sector. Een toestand zoals nu heb ik nog nooit meegemaakt. Wie vandaag een boot van Linssen bestelt, moet geduld hebben tot in 2023. Vóór de pandemie moest een klant negen maanden tot maximaal anderhalf jaar wachten."Net als andere industriële bedrijven kampt ook Linssen met een tekort aan onderdelen: elektronica, koelkasten, ramen, hout en staal. Toch verwacht Arlette Casters dat de prijsstijgingen niet aanhouden. Na de pandemie zullen de toeristen alternatieven zoeken voor hun plezierboot. Aqua Libra maakt investeren in een boot nu al makkelijker. In een charterformule kunnen klanten samen een vaartuig kopen, dat ze om de beurt gebruiken en dat Aqua Libra desgewenst ook aan derden verhuurt. De verhuur voor een korte periode is de hoofdactiviteit van Aqua Libra, dat elf boten heeft. Maar wat kost zo'n boot nu? Gemiddeld zijn boten voor de pleziervaart tot 15 meter lang. "Een degelijk instapmodel kost tweedehands 25.000 euro, een behoorlijk exemplaar rond 100.000 euro", rekent Willy Mens voor. De verkoopprijs van een nieuwe boot van het Nederlandse merk Linssen schommelt bij Aqua Libra tussen 300.000 en 1,5 miljoen euro. Maar daarmee start het avontuur pas. "Koop een boot en werk u dood", grinnikt Willy Mens. "Het onderhoud vergt behoorlijk wat tijd. En hoe meer je de boot laat verkommeren, hoe kostelijker de herstellingen worden." Eigenaars van plezierboten zijn doorgaans niet handig, zo blijkt. Stefan Vennekens, de zaakvoerder van de gelijknamige scheepswerf in Boom, ziet een andere tendens: "Het aantal grondige renovaties stijgt sterk. Na de bankencrisis hield de consument de portemonnee dicht. Vandaag krijgen wij vragen voor nieuwe motoren, de volledige renovatie van het interieur, gps-systemen. Dat kan gaan om tienduizenden euro's." Anders dan oldtimers stijgen boten niet in waarde naarmate ze ouder worden. Jef Goossens: "De prijs zakt de eerste jaren en blijft daarna stabiel."