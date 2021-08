Onno van de Stolpe had zich zijn afscheid van Galapagos ongetwijfeld anders voorgesteld. De stichter en topman gaat met vervroegd pensioen. Ongelukkige aandeelhouders zullen opwerpen dat de kapitein het zinkende schip verlaat. Ze zullen zijn erfenis als negatief beoordelen. Daar zijn we het niet mee eens.

We kunnen er niet omheen dat het beleid van Onno van de Stolpe het laatste jaar een opeenstapeling van teleurstellingen was. In de zomer van 2020 gaf het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA, compleet tegen de verwachtingen in, geen groen licht voor de molecule filgotinib (commerciële naam Jyseleca) in de indicatie reumatoïde artritis, de belangrijkste indicatie voor de molecule. De FDA zette het licht nog op oranje en vroeg extra informatie, maar na een ontmoeting met het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap trokken de partners Galapagos en Gilead Sciences er eind vorig jaar zelf de stekker uit. Een gigantische tegenvaller voor Galapagos, want filgotinib/Jyseleca moest zijn eerste sterproduct worden, en de helft van de verwachte miljardenverkoop moest komen van de reuma-indicatie. Het werd een eerste vertrouwensbreuk tussen de investeerders en Galapagos, vooral met CEO Van de Stolpe.Een nieuwe opdoffer volgde begin dit voorjaar, toen de studie met Ziritaxestat (GLPG-1690) in de levensbedreigende longziekte IPF stopgezet werd wegens te hevige nevenwerkingen. Voor de stichter en bezieler van Galapagos was dat ongetwijfeld de grootste persoonlijke teleurstelling. Een middel tegen IPF had vele levens kunnen redden, iets waarnaar Van de Stolpe hard streefde. Tot slot kon Galapagos de analisten en de beleggers niet van hun sokken blazen met de eerste resultaten met moleculen van het Toledo-programma, waarmee Galapagos toch hoopt een gamechanger in ontstekingsziekten in huis te hebben.De slotsom is dat de beurswaarde van van Galapagos in anderhalf jaar verschrompelde van 16 miljard euro in het voorjaar van 2020 tot minder dan 4 miljard nu, zelfs een stuk onder de kaspositie van afgerond 5 miljard euro. Die ruime kaspositie dankt Galapagos aan een grote deal die Van de Stolpe in de zomer van 2019 sloot met het Amerikaanse Gilead Sciences. De Amerikanen waren onder de indruk van de pijplijn van Galapagos, en Van de Stolpe wilde vooral zijn kind nog minstens tien jaar onafhankelijk houden. Eigenlijk hebben vooral de Amerikanen nog weinig of geen plezier beleefd aan de 'historische' deal, die Van de Stolpe de titel van Trends Manager van het Jaar opleverde. Zo'n deal had nog niemand in de biotechsector van de Lage Landen Van de Stolpe voorgedaan. Dat Galapagos, ondanks die vele tegenslagen, toch nog levensvatbaar is en nog potentieel heeft, is in hoofdzaak aan die overeenkomst te danken. Geen enkel Belgisch of Europees biotechbedrijf heeft zo'n grote kaspositie. Bovendien mogen we niet uit het oog verliezen dat Galapagos met filgotinib/Jyseleca wel degelijk een geneesmiddel heeft dat zowel in Europa als in Japan is goedgekeurd en al in heel wat landen op de markt is. Zonder de Amerikaanse markt zal het zeker niet meteen uitgroeien tot een blockbuster (geneesmiddel met jaarlijkse verkoopcijfers van 1 miljard dollar), maar er lopen met filgotinib nog heel wat studies voor andere indicaties. De volgende grote test wordt de goedkeuring in de tweede indicatie: de ernstige darmziekte ulcerosa colitis. De klinische studies zijn afgerond. Het is vooral afwachten wat het oordeel van de FDA zal zijn. Er is ook financiële ruimte om een overname te doen of een beloftevolle molecule in licentie te nemen, maar dat wordt dus het werk van operationeel directeur Bart Filius en een op onderzoek gefocuste, nieuwe CEO.Onno van de Stolpe was en is een vaandeldrager van de biotech in de Lage Landen, een man die ons leerde ambitieus te zijn en de lat hoog te leggen. Uiteindelijk bleek ze voor Galapagos te hoog te liggen. Van de Stolpe droomde van een beurswaarde die minstens even hoog zou zijn als die van Philips, en hij wilde een voet kunnen zetten naast succesvolle Amerikaanse biotechbedrijven. Die kans lijkt verkeken. Maar proberen en falen is beter dan helemaal niets doen.