De uitzendgroep Randstad aast op de overname van de rekruteerder Hudson. Het samengaan van beide spelers zou aansluiten bij de trends op de hr-markt. De toekomst is aan grote spelers die verschillende hr-diensten aanbieden en de concurrentie kunnen aangaan met de techgiganten als Google en LinkedIn.

Volgens de zakenkrant De Tijd zijn verregaande gesprekken bezig tussen de uitzendgroep Randstad en de eigenaars van de Vlaamse rekruteringsspecialist Hudson. Die is in handen van AA Gent-voorzitter Ivan De Witte, het management van Hudson en de investeringsmaatschappij Vectis. Commentaar op de overnamegesprekken wordt niet gegeven, maar Trends vernam dat die wel degelijk aan de gang zijn.

De mogelijke overname is ingegeven door een aangepaste positionering van de grote hr-spelers op de markt. Het Nederlandse Randstad, met een omzet van 20,7 miljard euro het grootste uitzendbedrijf ter wereld en ook de marktleider in België (omzet 1,4 miljard euro), profileert zich al enige jaren als een aanbieder van een totaalpakket van diensten rond werving en personeelsbeleid. Werving en selectie, uitzendarbeid, outplacement, assesments, loopbaanbegeleiding, hr-consultancy: het moet allemaal in de dienstenportefeuille. Steeds meer bedrijven willen voor zo veel mogelijk hr-diensten bij één speler terecht.

Een overname van Hudson zou betekenen dat Randstad in België zowel op het domein van uitzendarbeid, outplacement als werving en selectie het nummer één wordt. Wie de markt een beetje volgt, komt al snel tot de conclusie dat een partnerschap met Hudson de logica zelve is. Overigens werden er vijftien jaar geleden al gesprekken gevoerd tussen beide partijen.

Nieuwe concurrenten

Ondertussen is de hr-markt fel veranderd. De voorbije jaren hebben techreuzen als Google, Facebook en LinkedIn zich op de rekruteringsmarkt begeven. Uitgerekend Randstad bracht gisteren een studie uit waaruit bleek dat de sociale media en de techreuzen steeds belangrijker worden als rekruteringskanaal.

Dat veroorzaakt bezorgdheid in de sector, stelt de Randstad-studie: "De nieuwe spelers behoren tot de grootste bedrijven in de wereldeconomie. Ze zijn nog een stuk globaler dan de grootste traditionele arbeidsbemiddelaars. Hun verdienmodel is breder. Ze hebben meer informatie over klanten en zijn veel meer in staat om langetermijnrelaties te onderhouden met burgers en consumenten."

Grote uitzendbedrijven zien in die nieuwe actoren niet enkel een concurrent. Er worden al partnerschappen afgesloten met spelers als Google en LinkedIn, waardoor er een intermediair ecosysteem ontstaat dat verschillende kanalen voor het vinden van werk met elkaar verbindt.

Voor spelers van de omvang van Hudson (omzet 40 miljoen) ligt dat iets moeilijker. Al langer is te horen dat de volgende stap een overname door een grote multinationale hr-speler zou zijn. Was dat niet Randstad, dan zou het een andere uitzendgigant zijn geweest. Maar de match tussen het van oorsprong Vlaamse Hudson en Randstad, dat een sterk Benelux-imago heeft, ligt wel het meest voor de hand. De culturele fit met de andere grote hr-spelers is er veel minder. Adecco blijft vooral een Frans-Zwitsers bedrijf en ondanks de specialisering in het hogere segment van de rekruteringsmarkt wordt Adecco vooral gezien als een volumespeler. Manpower is dan weer in eerste instantie een Amerikaans bedrijf.

Geen beschotten meer

Een interessante historische anekdote: als de overname van Hudson doorgaat, komt het geesteskind van Ivan De Witte dus terecht bij een speler die het totaalpakket aan hr-diensten aanbiedt. In het verleden had De Witte echter lange tijd gepleit voor het behoud van de beschotten tussen verschillende vormen van hr-dienstverlening. Uitzendbedrijven of outplacement zouden volgens hem niet aan werving en selectie mogen doen. Maar die tijd is allang voorbij.

