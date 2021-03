Oswald Schmid is met onmiddellijke ingang benoemd tot CEO van Bekaert. Dat meldt de staaldraadfabrikant woensdag voorbeurs bij de presentatie van de resultaten voor 2020. Schmid was al interim CEO sinds mei vorig jaar. Hij volgde toen de Brit Matthew Taylor op als topman.

De raad van bestuur van het bedrijf maakt zich sterk dat Schmid de juiste persoon is om aan het roer te staan. 'Zijn leiderschapscapaciteiten zijn cruciaal geweest in het loodsen van de onderneming naar een hoger prestatieniveau, ondanks de ongeziene uitdagingen tijdens de gezondheidscrisis', zegt Jürgen Tinggren, voorzitter van de raad van bestuur. 'We leggen de lat hoger voor de nabije toekomst en beschouwen continuïteit in succesvol leiderschap op CEO-niveau als een belangrijke pijler om onze ambities waar te maken.'

Bekaert boekte vorig jaar een gezamenlijke omzet van 4,4 miljard euro, een daling met 7 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het onderliggende bedrijfsresultaat (ebit) ging 13 procent hoger tot 272 miljoen euro, waardoor de marge steeg van 5,6 procent naar 7,2 procent. Het nettoresultaat kwam uit op 135 miljoen euro, een meer dan verdrievoudiging ten opzichte van de 41 miljoen euro in het voorgaande jaar. Dat was volgens Bekaert te danken aan een sterke rentabiliteit, een daling van de effectieve belastingvoet (van 73 procent in 2019 naar 33 procent in 2020), en de robuuste toename in de resultaten van de Braziliaanse joint ventures. Er wordt een brutodividend voorgesteld van 1 euro.

In een prognose wijst Bekaert er woensdag wel op dat, ondanks een snel en sterk herstel in verschillende markten de voorbije maanden, de globale economische onzekerheid hoog blijft. Het bedrijf gaat uit van een geconsolideerde omzet van minstens 4 miljard euro in 2021 en wil de onderliggende ebit-marge van 2020 met 40 tot 60 basispunten overschrijden in 2021.

