Oprichter Museum of Failure is failliet

Samuel West, organisatiepsycholoog bekend van het Museum of Failure, is persoonlijk failliet verklaard. Zijn voormalige zakenpartners, Niklas en Jenny Madsen, hebben een proces tegen hem aangespannen. Ze claimen mede-eigenaar te zijn en recht te hebben op 49 procent van het museum en zijn inkomsten. Het Museum of Failure is een rondreizende tentoonstelling die geflopte producten tentoonstelt en een ode wil zijn aan bedrijven die hun medewerkers de vrijheid geven een creatief idee uit te werken en te falen. West ziet de ironie van de situatie in en zegt te bekijken hoe hij zijn eigen falen in de expo kan verwerken.