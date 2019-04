De belangrijkste zorgen over de brexit ebden de afgelopen week weer wat weg nu de Europese Unie aan het Verenigd Koninkrijk een uitstel toekende tot maximaal 31 oktober 2019. Het is natuurlijk de vraag of er dan een ordelijke brexit zal komen, maar de deelnemers aan de Beleggerscompetitie kunnen gedurende de laatste twee weken alvast hun brexitzorgen opbergen.

In het begin van de week aarzelden de aandelenmarkten, maar nadien werd de stemming positiever met koerswinsten over een breed front. De olieprijs trok aan onder invloed van de gevechten in Libië, een redelijk belangrijke olieproducent, waardoor de markten vrezen voor een schaarste in het aanbod van ruwe olie. Het achtste weekklassement werd gewonnen door de portefeuille jeroenfin.

Gluren in de portefeuilles

In de algemene rangschikking zien we nog altijd schommelingen en duiken nieuwe spelers op in de top vijf. De leider van vorige week, JVDH35, zakte terug naar plaats 57. De nummer twee, NicoSolv, hield wel stand en nam de leiding over. Hij herschikte zijn portefeuille, die nu bestaat uit Accor, Air France-KLM, Airbus, bpost, Flow Traders, Deutsche Lufthansa en Publicis. De twee trackers à la hausse met een hefboom op de Eurostoxx50-index waarop hij winsten van meer dan 13 procent boekt, blijven in portefeuille, net zoals een tracker op de banksector. De waarde van zijn turbo long op de DAX-index is meer dan verdubbeld.

De tweede plaats wordt voorlopig bezet door optimist13. Die speler sleutelde weinig aan zijn portefeuille. Wel moesten Wirecard en Galapagos plaats ruimen voor STMicroelectronics en DSM. Zijn portefeuille bestaat voorts uit AB InBev, het Nederlandse bouwaandeel BAM Groep, Euronav, ING, KPN, Melexis, OCI (waarop hij een winst van 36% boekt), Umicore, VolkerWessels en Wolters Kluwer. Hij bezit voorts een tracker met een hefboom op de Franse CAC40-index en een turbo long op dezelfde index.

De winnaar van het achtste weekklassement, jeroenfin, houdt van financiële waarden. Hij stopte zijn portefeuille vol met aandelen als ABN AMRO, BNP Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank, ING, KBC Groep, KBC Ancora, de verzekeraar NN Group en Société Générale. Hij bezit daarnaast twee trackers op de banksector en een turbo long op de Bel-20-index. Hij dankt zijn succes aan de hausse van de financiële waarden vorige week vrijdag en zag de waarde van zijn portefeuille met 4,13 procent toenemen.

Weinig resultaten

De spelers kunnen de brexitzorgen uit hun hoofd zetten, want die zal de twee laatste weken geen invloed meer hebben op de beurzen. De resultaten over het eerste kwartaal beginnen binnen te sijpelen, maar slechts weinig bedrijven maken die tijdens april al bekend. Fagron deed dat wel, maar de cijfers werden met een daling van enkele procenten begroet. We zien overigens weinig potentiële overnamekandidaten onder de aandelen waarin u kunt handelen, al valt een verrassing nooit uit te sluiten.

De Beleggerscompetitie wordt afgevlagd op vrijdag 26 april 2019 en gedurende het paasweekend branden de beurzen traditioneel op een laag pitje. Euronext is gesloten op Goede Vrijdag 19 april en paasmaandag 22 april. De deelnemers kunnen dus alleen strijden voor het negende en laatste weekklassement. Gedurende de tiende en laatste week van deze wedstrijd wordt geen weekprijs meer toegekend. Wie toch het beleggersbloed voelt kriebelen en zijn capaciteiten wil uittesten, kan zich aanmelden op de website http://beleggerscompetitie.knack.be.