Vier jaar lang hebben de KU Leuven, onderzoeksorganisatie VITO en de Thomas More Hogeschool gezocht naar de mogelijkheden van insecten als grondstof voor tal van producten. Niet alleen als voeding voor de mens, maar ook als dierenvoeding en voor toepassingen in de chemie blijken insecten een waardevolle grondstof. Maar voorlopig houdt het kleine aantal insectentelers in ons land de verdere groei van de sector tegen.

'Krekel, meelworm en sprinkhaan zijn drie interessante insectensoorten, onder andere voor in de humane voeding. De zwarte soldatenvlieg is interessant voor de dierenvoeding die is toegelaten in de aquacultuur. We hopen op korte termijn ook voor kippen en varkens', klinkt het bij Sabine Van Miert, onderzoeksmanager bij Thomas More. 'Op dit moment kijkt men voornamelijk naar eiwitten van soja. Als we dat kunnen vervangen door insecten en eiwitten van insecten die gekweekt worden door Vlaamse kwekers, dan dragen we zeker en vast bij tot de doelstellingen van de bio-gebaseerde economie.'

Leen Bastiaens, Senior Project Manager bij onderzoeksgroep VITO is minstens even enthousiast: 'In het pantser van veel insecten zit chitine, een stof die eigenschappen heeft om bijvoorbeeld anti-microbieel te zijn. Daardoor wordt het een zeer waardevol product om toe te passen in cosmetica als een bewaarstof. Ook voor gewasbescherming of voor eetbare coatings voor aardbeien of in wondverzorging, kan het gebruikt worden.'

Insecten kunnen zich voeden op organisch afval. Ook voor die tak van de industrie bekijken de onderzoekers verdere toepassingsmogelijkheden.

Bastiaens ziet enorme interesse in de markt. 'De sector evolueert erg snel, maar het geringe aantal insectentelers vertraagt de verdere groei.' De drie onderzoeksgroepen bekijken nu hoe ze insectentelers in Vlaanderen verder kunnen ondersteunen.

'Krekel, meelworm en sprinkhaan zijn drie interessante insectensoorten, onder andere voor in de humane voeding. De zwarte soldatenvlieg is interessant voor de dierenvoeding die is toegelaten in de aquacultuur. We hopen op korte termijn ook voor kippen en varkens', klinkt het bij Sabine Van Miert, onderzoeksmanager bij Thomas More. 'Op dit moment kijkt men voornamelijk naar eiwitten van soja. Als we dat kunnen vervangen door insecten en eiwitten van insecten die gekweekt worden door Vlaamse kwekers, dan dragen we zeker en vast bij tot de doelstellingen van de bio-gebaseerde economie.'Leen Bastiaens, Senior Project Manager bij onderzoeksgroep VITO is minstens even enthousiast: 'In het pantser van veel insecten zit chitine, een stof die eigenschappen heeft om bijvoorbeeld anti-microbieel te zijn. Daardoor wordt het een zeer waardevol product om toe te passen in cosmetica als een bewaarstof. Ook voor gewasbescherming of voor eetbare coatings voor aardbeien of in wondverzorging, kan het gebruikt worden.'Insecten kunnen zich voeden op organisch afval. Ook voor die tak van de industrie bekijken de onderzoekers verdere toepassingsmogelijkheden.Bastiaens ziet enorme interesse in de markt. 'De sector evolueert erg snel, maar het geringe aantal insectentelers vertraagt de verdere groei.' De drie onderzoeksgroepen bekijken nu hoe ze insectentelers in Vlaanderen verder kunnen ondersteunen.