Het vertrouwen van de Belgische ondernemers is in december gestegen naar het hoogste peil sinds de eerste lockdownmaand maart. Maar er is nog een stevige boost nodig om naar het niveau van voor de coronacrisis te gaan, zo blijkt uit de maandelijkse enquête van de Nationale Bank.

De vertrouwensbarometer staat nu op -8,4. Dat is beter dan in november (-12,1) en zeker beter dan in april (-36,1), maar er is nog een lange weg af te leggen naar de stemming van februari (-2,7).

Het vertrouwen is voornamelijk gestegen in de dienstverlening aan bedrijven. Die ondernemers waren vorige maand nog negatiever gestemd. In de handel waren zowel de vraagvooruitzichten als die voor de bestellingen bij de leveranciers gunstiger, terwijl de werkgelegenheidsvooruitzichten zich stabiliseerden. Ondernemers die meubelen en elektrische huishoudapparaten verkopen, leefden op dankzij de heropening van de niet-essentiële winkels.

De bouwsector is de enige bedrijfstak waar de conjunctuur in december niet verbeterde. De vraagvooruitzichten en de beoordeling van de totale orderpositie werden weliswaar opwaarts herzien, maar de recente ontwikkelingen van de bestellingen vertonen een duidelijke achteruitgang, zegt de Nationale Bank.

