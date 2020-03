Steeds meer ondernemers sluiten de komende drie weken op eigen initiatief ook op weekdagen de deuren. Zelfstandigenorganisatie Unizo roept op om hen de volledige hinderpremie toe te kennen.

JBC, Proximus en Coolblue maakten maandagochtend bekend dat zij preventief de deuren gesloten houden. Ook zelfstandige ondernemers - die niet in de horeca werken, maar vaak nauw contact hebben met klanten - willen op eigen initiatief de deuren gesloten houden op weekdagen. In principe moeten zij alleen in het weekend toedoen. 'We krijgen daar hoe langer hoe meer vragen over', zei Unizo-topman Danny Van Assche op Studio Brussel. 'We vragen dan ook om hen de volledige hinderpremie toe te kennen.'

Voor zaken die ook op weekdagen dichtmoeten, is een bedrag van 4.000 euro voorzien. Het gaat om het dubbele van de gewone hinderpremie, omdat bij wegenwerken de zaken een en ander kunnen voorbereiden. Zaken die enkel in het weekend sluiten, kunnen rekenen op 2.000 euro. Indien de sluitingsmaatregelen langer zouden duren dan de voorziene 21 dagen, zal de premie verder lopen. In dat geval komt er een vergoeding van 160 euro per dag.

JBC, Proximus en Coolblue maakten maandagochtend bekend dat zij preventief de deuren gesloten houden. Ook zelfstandige ondernemers - die niet in de horeca werken, maar vaak nauw contact hebben met klanten - willen op eigen initiatief de deuren gesloten houden op weekdagen. In principe moeten zij alleen in het weekend toedoen. 'We krijgen daar hoe langer hoe meer vragen over', zei Unizo-topman Danny Van Assche op Studio Brussel. 'We vragen dan ook om hen de volledige hinderpremie toe te kennen.'Voor zaken die ook op weekdagen dichtmoeten, is een bedrag van 4.000 euro voorzien. Het gaat om het dubbele van de gewone hinderpremie, omdat bij wegenwerken de zaken een en ander kunnen voorbereiden. Zaken die enkel in het weekend sluiten, kunnen rekenen op 2.000 euro. Indien de sluitingsmaatregelen langer zouden duren dan de voorziene 21 dagen, zal de premie verder lopen. In dat geval komt er een vergoeding van 160 euro per dag.