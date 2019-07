Vlaamse start-ups in de VS: 'Je gaat niet naar New York om het even te proberen'

Bij de woorden 'start-ups' en 'Verenigde Staten' denken we onmiddellijk aan de Californische techvallei Silicon Valley. Maar we vergeten dat New York 's werelds op één na sterkste stad is voor technologiegroeiers.

NEW YORK In het nieuwe stadsdeel Hudson Yards vernieuwt de stad zich. © REUTERS

Volgens het 2019 Startup Ecosystem Report is Silicon Valley in het Amerikaanse Californië 's werelds leidende ecosysteem voor start-ups, gevolgd door New York, Londen, Peking en Boston. De term 'ecosysteem' verwijst in het geval van start-ups naar het netwerk van acceleratoren, co-workingruimtes, investeerders, grote bedrijven, succesvolle eenhoorns, mentoren, universiteiten, overheidsinitiatieven en consultants dat in een stad aanwezig is voor ondernemers. Eenhoorns zijn niet-beursgenoteerde bedrijven die meer dan een miljard dollar waard zijn. Ze zijn het uithangbord van een succesvol ecosysteem. In New York bereikten de nieuwssite Buzzfeed, het platform voor zelfgemaakte ambachtelijke producten Etsy en de onlinebrillenwinkel Warby Parker de eenhoornstatus.

