Bruno Wattenbergh, professor aan de Solvay Brussels School of Economics, begeleidt tal van start-ups. Een kapitaalronde is volgens hem bijna een must om een groeibedrijf te worden. Alleen moet die wel plaatsvinden op het juiste moment. Als een kersvers bedrijf niet meteen geld hoeft op te halen, kan het in waarde toenemen omdat de verwatering wordt uitgesteld. Daarom reikt Wattenbergh enkele alternatieven aan.

1. Pak alle overheidssteun die je kunt krijgen

"Er bestaan heel wat tegemoetkomingen voor startende bedrijven. Start-ups mogen die niet links laten liggen. In dit stadium zijn de risico's groot en eigen fondsen zeldzaam. Start-ups moeten dus op zoek naar hefbomen voor de eigen fondsen. Ze doen er goed aan om de risicovolle fases mee te laten financieren door de overheid." Denk aan subsidies voor een ontwikkelingsproject, bijvoorbeeld het bouwen van een prototype, een consultancypremie of een startlening. "Op die manier koop je als start-up tijd om de basis te leggen voor een project waarmee je later kunt gaan aankloppen bij businessangels of bij durfkapitalisten."

2. Creëer iets nieuws in samenspraak met een klant of partner

"In zee gaan met een toekomstige klant of met een onderneming die een vernieuwend product of een innovatieve dienst wil ontwikkelen, kan een slimme zet zijn, want op die manier kun je als start-up een deel van je ontwikkeling en je start financieren. Desnoods bied je in ruil een tijdje exclusiviteit."

3. Doe deeltijds aan consultancy

"Nogal wat starters beslissen om in het begin van hun bestaan inkomsten te genereren via advies of consultancy, om de ontwikkeling van een product te financieren", benadrukt Bruno Wattenbergh. Een goede oplossing om een mouw te passen aan het feit dat er nog geen geld binnenkomt. Maar het is wel zaak het juiste evenwicht te vinden. Dat betekent enerzijds geld binnenrijven, anderzijds voldoende tijd besteden aan het project van de start-up. Heel veel start-ups slagen er niet in om met een commercialiseerbare oplossing te komen en eindigen als consultancybedrijf.

4. Leen geld in plaats van je kapitaal te laten verwateren

"Lenen is voor een start-up niet vanzelfsprekend, maar voor ondernemers met een prima reputatie en een stevige basis is het niet onmogelijk." Denk aan de waarborgleningen van de Vlaamse overheid via het innovatieagentschap Vlaio.

5. Converteerbare obligaties

"Sommige leningen kunnen worden omgezet in aandelen: de geldschieter weet welk risico aan de start-up verbonden is en kan beslissen om de lening om te zetten in aandelen."