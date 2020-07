Verplicht je als ondernemer redenen te vinden om wél digitaal te gaan.

Aan al die ondernemers die zichzelf argumenten geven om niet digitaal te gaan: verplicht je eens redenen te vinden om wél te veranderen, zegt Daniëlle Vanwesenbeeck, general manager van Mastermail.

Ik schrijf deze column onder een stralende Portugese zon, op een heerlijk terras. Het werken kan ik blijkbaar niet laten. We zijn met onze kmo een nieuw verhaal opgestart. Het geeft me meer voldoening, er zit emotie in, we hebben nieuwe klanten en die zijn ook nog eens enthousiast.

De activiteiten van mijn bedrijf behoren tot de meest klassieke: het personaliseren, printen en onder omslag brengen van documenten, en die voor onze klanten - bedrijven - verzenden tegen een zo laag mogelijk tarief. Honderd procent de papieren wereld. Ik heb jaren mijn hoofd gebroken hoe ik een antwoord kon bieden op de krimpende markt. U leest het goed : ja-ren. Ik was best jaloers op die gasten in de digitale wereld: die hebben een woestijn die nog ontgonnen moet worden. Mijn sectorgenoten zaten rondom een plas die door de concurrentie almaar dieper rood kleurde: elkaar wat vissen afvangen - de rode oceaan.

Corona zette de zaken in een ander perspectief. Ik heb afstand genomen en nagedacht waar onze echte expertise zat. Dat is deels omslagen machinaal laten vullen, maar die toch vooral personaliseren en expertise hebben in verschillende postkanalen. Wat kan een mens daar nu mee?

Ik werd ondertussen geïnspireerd door mijn klanten: bedrijven die op zoek waren naar leuke dingen om naar hun mensen te sturen. Een vraag werd een idee. Een idee werd een product. En dat product werd getest: brievenbusdoosjes met een hoge personalisatie en leuke attenties. We kochten een webshop, we koppelden daar onze backoffice aan en hopla: we waren vertrokken.

Maar we betraden ook de consumentenmarkt. Een compleet nieuw feit. Niet alleen administratief. Je moet btw-tarieven checken en verrekenen, maar ook de customerservice was van een compleet ander niveau. De consument is best een moeilijke klant. Kleine bedragen, hoge service. Het moet vlot verlopen. Ze hebben gelijk.

Van een papieren wereld belandden we in de digitale wereld. Dat was nieuw, maar het was verbazingwekkend hoe eenvoudig dat ging. Uiteraard maken we die webshop zelf niet, het is zaak een systeem te kiezen. Het is zoals een fysiek pand uitzoeken: dat bouw je ook niet zelf, toch niet als starter. Ik ben geen metselaar, en al zeker geen digitale metselaar.

Niet elk pand en niet elke webshop is geschikt. Je vraagt naar ervaringen, je test wat dingen en dan kies je wat het beste benadert wat je zoekt. Het is nog niet perfect, het beantwoordt nog niet aan wat ik in mijn hoofd heb. Maar het gaat om evenwicht: eerst de markt aftasten, zien of het goed wordt onthaald en of de kosten nog haalbaar zijn, en dan gaan we verder. Geloof me: het werd goed onthaald. Boven alle verwachtingen.

With-love.be was geboren. De eerste bestellingen vergden bloed, zweet en tranen, zoals dat bijna altijd gaat. Uiteraard moest er worden bijgestuurd. Het deed me denken aan mijn eerste opstartjaar bij MasterMail: trial-and-error, veel vloeken en tegelijk in een zo kort mogelijke tijd de errors er uithalen. De ervaring leert dat we de processen nu veel sneller kunnen stroomlijnen: er zijn andere middelen, er is de ervaring van zestien jaar ondernemerschap, er is meer expertise in huis. De eerste plannen om naar Nederland te gaan liggen op tafel.

Aan al die ondernemers die zichzelf argumenten geven om dingen niet te doen, om niet digitaal te gaan: gun jezelf een paar uren, ga wandelen en verplicht je eens na te denken en redenen te vinden om wél te veranderen. Verandering brengt een organisatie uit balans. Ik merkte het ook bij mijn eigen mensen. Maar zodra het schip naar een andere plas is geloodst, komt het opnieuw in rustig vaarwater: de blauwe oceaan. Het water is er diep, er is nog veel te verkennen, maar de groeikansen liggen er voor het rapen.

