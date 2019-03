Unizo: 'Brexitpauze geen optie voor kmo's'

Ondernemersorganisatie Unizo reageert - net als Voka en de Haven van Zeebrugge - verontwaardigd op de recente uitlatingen van douanetopman Kristian Vanderwaeren, die pleit voor een handelspauze bij een harde brexit.

Unizo heeft de leden namelijk al voorbereid op wat mogelijk zal komen op 29 maart, tot nader order de dag waarop het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapt. 'Bij Unizo zijn we al geruime tijd bezig met het voorbereiden van onze kmo's op de brexit, onder meer via infosessies in samenwerking met Flanders Investment & Trade (FIT), het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) én de douanediensten zelf. Die douanediensten hebben overigens al goed werk geleverd in het brexitdossier, onder meer door de automatische toekenning van EORI-nummers voor internationale handel aan de betrokken kmo's', zegt Van Assche.

'Maar door de onzekere uitkomst kunnen kmo's zich onmogelijk vooraf op alle mogelijke scenario's voorbereiden. Een 'pauze' inlassen voor hun transacties van en naar Groot-Brittannië is voor onze bedrijven echter geen realistische optie, onder meer omdat ze daardoor omzet en klanten kunnen verliezen, of omdat ze hun voorziene productie voor het Verenigd Koninkrijk moeten kunnen afzetten. Voor bederfbare goederen is een pauze al helemaal geen optie', luidt het.

Volgens Van Assche lassen de douanediensten beter zelf een pauze in, of voeren ze mogelijk beter een overgangsbeleid door. De Unizo-topman vraagt flexibiliteit, zodat de kmo's zich kunnen aanpassen aan de reële situatie op het terrein. 'Door het inlassen van zo'n overgangsperiode kunnen bedrijven gewoon zaken blijven doen met het Verenigd Koninkrijk, zonder onderbreking, en intussen stapsgewijze de nodige omschakelingen doorvoeren', besluit Unizo.