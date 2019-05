Read My Lips, bij zijn oprichting in 2010 het eerste professionele sprekersbureau van het land, is overgenomen door Thom Pelckmans.

Jan Puype en Anne Everard verkochten het sprekersbureau Read My Lips, dat ze in 2010 samen oprichtten, aan Thom Pelckmans. De partijen geven geen details vrij over het overnamebedrag. Thom Pelckmans nam het bedrijf in eigen persoon over. Read My Lips komt dus niet in handen van de uitgeverij Pelckmans, waarvan Thom Pelckmans de gedelegeerd bestuurder is. Het Kalmthoutse familiebedrijf is vooral bekend als uitgever van schoolboeken.

Onder de meer dan 150 sprekers op de website van Read My Lips staan bekende namen uit het zakenleven als Wouter Torfs, Saskia Van Uffelen, Paul De Grauwe of Inge Geerdens. Bedrijven of eventorganisatoren kunnen niet alleen sprekers inhuren, maar ook moderatoren of presentatoren zoals Lieven Van Gils of Annelies Beck. Read My Lips biedt sprekers en presentatoren aan in het Nederlands, Frans en Engels. Het bedrijf haalde in 2016 een omzet van 1,3 miljoen euro. De jaren daarna bleef die omzet ongeveer stabiel, bevestigt Thom Pelckmans.

Toen Read My Lips in 2010 ontstond, was de Belgische markt voor sprekersbureaus nog heel amateuristisch. Terwijl Nederland toen al professionele sprekersbureaus telde, werden sprekers in ons land vaak nog beloond met de klassieke fles wijn of boekenbon. Met Read My Lips zette ook bij ons de professionalisering in, al liggen de bedragen die Nederlandse bedrijven en organisatoren hun sprekers bieden gemiddeld nog altijd enkele duizenden euro's hoger dan in ons land.

Thom Pelckmans nam Read My Lips zelf over in plaats van dat via zijn bedrijf te doen. "Read My Lips moet onafhankelijk keuzes kunnen blijven maken", zegt Thom Pelckmans. "Het is niet de bedoeling er een Pelckmans-onderdeel van te maken. Het blijft een zelfstandige entiteit. De twee medewerkers die mee overkwamen, blijven behouden." Met die medewerkers wil Thom Pelckmans onder meer werken aan een nieuwe website en marketingondersteuning.

"Ik zie nog extra mogelijkheden om Read My Lips te doen groeien in de sprekersbusiness", zegt Thom Pelckmans. Maar hoewel Read My Lips onafhankelijk blijft, liggen ook in de kruisbestuiving met de uitgeverij Pelckmans mogelijkheden. Pelckmans uitgevers nam de afgelopen jaren onder meer de uitgeverij Van Halewyck over en startte de literaire uitgeverij Polis en Pelckmans Pro dat zich richt op de professionele markt. Keynotesprekers met een interessant verhaal kunnen bijvoorbeeld interessant zijn voor een boek voor de zakelijke markt.