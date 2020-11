Drie ondernemingen die net vóór of tijdens de lockdown van maart zijn opgestart, doen hun verhaal. 'Je moet een sterk karakter hebben om nu een zaak op te starten, maar ik zou het zo opnieuw doen.'

De coronacrisis houdt kandidaat-ondernemers niet tegen om een eigen zaak te starten. 46.875 Vlamingen en 7752 Brusselaars hebben in de eerste negen maanden van dit jaar een bedrijf opgericht. Dat blijkt uit cijfers van de ondernemersvereniging Unizo.

Tijdens de maanden maart, april en mei was er een duidelijke daling in het aantal starters ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Maar vanaf juni stijgen de cijfers. De startende ondernemers laten zich dus niet laten afschrikken door het virus en de onzekerheid dat het meebrengt.

We spraken met drie ondernemers die van start gingen net voor, tijdens of net na de lockdown van maart. Zij vertellen hoe ze de stap naar een eigen bedrijf in zo'n moeilijke en onzekere periode hebben beleefd.

Stefanie Broes (29) - moonbird

'Ongeveer een jaar geleden startte ik samen met mijn broer het bedrijf moonbird op. We hebben een tool ontworpen die mensen helpt te ontspannen aan de hand van ademhalingsoefeningen. De tool meet je hartslag waarna het uitzet en krimpt op een ritme dat je moet volgen met je ademhaling.'

'We zouden in maart de lancering van ons product aankondigen via persberichten, maar alle aandacht ging naar het virus. We hebben dan op een virtuele manier het thema van mentaal welzijn in de kijker proberen te zetten. Dat deden we door livestreams te organiseren waarin experts de vragen over het mentale welzijn van mensen in deze moeilijke periode beantwoordden.'

© Moonbird

'Een van onze grootste aanpassingen was de locatie waar onze producten gemaakt worden. Oorspronkelijk waren we van plan de productie in China te laten verlopen. Maar door de uitbraak van covid-19 hebben we beslist de productie toch lokaal te houden. Zo konden we heel snel en makkelijk inspelen op eventuele moeilijkheden.'

'We hebben relatief weinig moeilijkheden gehad en we zijn ook erg goed geholpen door de initiatieven en de steun van de overheid. Maar ik ben toch heel trots op de manier waarop we alles hebben aangepakt. In een tijd waarin enorm veel bedrijven het moeilijk krijgen en waarin veel ontslagen vallen, hebben wij jobs gecreëerd. We slaagden erin een financieringsronde te doen om te kunnen uitbreiden en drie extra werknemers in dienst te nemen.'

'Ik ben voorlopig niet bang voor de tweede lockdown omdat ik ervan overtuigd ben dat we goed voorbereid zijn op de moeilijkheden die op ons pad kunnen komen. Als start-up maak je een plan A, B, C en zelfs D. Hopelijk kan je plan A aanhouden, maar je moet flexibel zijn om meteen te kunnen overgaan naar het volgende plan, wanneer zich moeilijkheden voordoen. Daarom gaan we met een positieve ingesteldheid door en hopen we voldoende buigzaam te zijn om mee te evolueren met wat de toekomst ons brengt.'

Kylie Wyckaert (24) - Hondentrimsalon Sniffel Spa

'Ik opende de deuren van mijn hondentrimsalon op 8 juli, ongeveer een maand eerder dan voorzien. Door de lockdown hadden heel wat honden en katten een 'ontplofte' coupe, waardoor er een enorme vraag ontstond naar mijn diensten. Ik had tijdens de lockdown mijn website en Facebook-pagina alvast opgestart waardoor ik zoveel telefoontjes binnenkreeg dat we besloten vroeger open te gaan.'

'Het was altijd een droom om een zaak op te starten met oog voor dieren. Ik ben opgegroeid met honden en ik heb er altijd een zwak voor gehad. Toen ik tijdens de lockdown mijn job als uitzendconsulente verloor, wist ik wat ik moest doen. Samen met mijn vriend besloot ik dat het tijd was om mijn droomzaak te openen. De tijd die voor mij vrijkwam tijdens de lockdown in maart, besteedde ik aan een cursus honden trimmen, en het inrichten van het salon.'

'De komst van de tweede lockdown maakte me angstig. Ik vind het belangrijk dat de zorg voor de honden in goede handen blijft. Veel baasjes hebben niet voldoende kennis om er zelf mee aan de slag te gaan.'

'Een zaak starten in een onzekere periode als deze heeft me niet afgeschrikt. Ik vond het vooral fijn dat ik mijn droom kon achternagaan en ik hou er wel van af en toe een risico te nemen. Volgens mij moet je wel over een sterk karakter beschikken als je nu aan een zaak wil beginnen, maar ik zou het zeker opnieuw doen. In plaats van stil te blijven staan bij de obstakels die deze tijd met zich brengt, ben ik er gewoon voor gegaan.'

Elise De Gendt (26) - Tweedehandswinkel Merel en Maurice

'Begin dit jaar, tijdens mijn zwangerschapsverlof, besloot ik mijn idee om een eigen zaak te starten verder uit te werken. Die ging gelijktijdig met de eerste lockdown open.'

'In mijn winkel en webshop verkoop ik tweedehandskledij en -accessoires voor kinderen. Ik ben ervan overtuigd dat mensen bewuster kopen. Door deze crisis denk ik dat ze meer nadenken over hun aankopen en daarom ook meer openstaan voor tweedehandsproducten en lokaal winkelen.'

'Ik ben wel bang voor de negatieve impact van de tweede lockdown. Ik maakte al plannen om die te kunnen opvangen. Nu de fysieke winkel is gesloten, zet ik volop in op het verspreiden van informatie over mijn webshop. Verder zal ik ook in de nabijheid van de winkel een gratis leveringsdienst aanbieden voor de klanten die bestellen via de webwinkel.'

'Ik heb geen rekening gehouden met het feit dat ik ging starten in een moeilijke tijd. Ik vind dat je op elk moment voor je ideeën moet gaan. Er zullen zich altijd moeilijkheden voordoen waardoor je de plannen voor een eigen zaak kan blijven uitstellen. Daarom ben ik blij dat ik de stap heb durven te nemen. Ik zou het zo opnieuw doen.'

© .

