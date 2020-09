Tioga Capital Partners is op zoek naar Europese start-ups die actief zijn in blockchain en cryptomunten. Het nieuwe investeringsfonds wil de komende tien jaar ongeveer dertig startende ondernemingen ondersteunen.

Tioga Capital Partners verwacht dat het tegen het einde van de maand 10 miljoen euro startkapitaal heeft. "We zitten op een heel goed spoor", zegt directeur Nicolas Priem. Onder de investeerders die geld uittrekken voor dat nieuwe investeringsfonds vinden we onder meer Jürgen Ingels. Hij werd vooral bekend als de oprichter van het betalingsbedrijf Clear2Pay en hij is een icoon in de Belgische start-upwereld. Hij investeert persoonlijk in Tioga Capital Partners. "Jürgen Ingels komt in ons investeringscomité. We zullen profiteren van zijn ervaring en zijn enorme netwerk in de fintechsector, die aanleunt bij de blockchain", legt Nicolas Priem uit. Het fonds wordt geregistreerd in Luxemburg, maar heeft zijn zetel in Brussel. Het wordt het enige in zijn soort in België. Nicolas Priem is al sinds 2016 thuis in de wereld van de blockchain. "Ik heb een paar jaar in Silicon Valley gewerkt", zegt hij. "Daar zag ik de snelle opkomst van de bitcoin en het blockchain-ecosysteem. Dat trok veel start-ups aan." Met de blockchaintechnologie kunnen onlinetransacties worden gedecentraliseerd en veilig afgehandeld. In plaats van de gegevens op een centrale server op te slaan, zijn de gebruikers, die zijn georganiseerd in een netwerk, verantwoordelijk voor de controle en de beveiliging van alle gegevens en transacties. De bekendste toepassing is de bitcoin, de bekendste virtuele of cryptomunt. Nicolas Priem is ervan overtuigd dat de blockchain de technologie van de toekomst is: "We leven in heel interessante tijden. De gedecentraliseerde technologieën bieden de kans om de mensen de controle over hun gegevens terug te geven en de controle over onze financiële activa te versterken." Maar bitcoin en andere cryptomunten zullen niet van de ene op de andere dag de traditionele financiën vervangen, weet hij ook: "Financiële tussenpersonen blijven nodig, zij leveren ons een aantal diensten. Maar sommige van hun functies kunnen worden opgeheven. We komen in een hybride wereld." Het nieuwe investeringsfonds wil de ontwikkeling van die nieuwe wereld begeleiden, door zijn geld in ambitieuze en veelbelovende projecten te plaatsen. Het management van Tioga Capital Partners heeft een markt in volle expansie geïdentificeerd. Volgens een studie van PWC gebeurde 30 procent van de investeringen in Europa in 2019 in blockchain. De Verenigde Staten hebben een aandeel van 46 procent, maar de kloof verkleint. Maar de Verenigde Staten hebben wel tal van investeringsfondsen voor de sector: Tioga Capital Partners telde er liefst 350. Een dertigtal daarvan zijn durfkapitaalfondsen die vergelijkbaar zijn met Tioga. In Europa daarentegen is er een zwart gat: de op blockchain gerichte fondsen zijn volgens de analyse van Tioga Capital Partners op de vingers van één hand te tellen. "Het Europese ecosysteem is heel actief. Maar de financieringsmogelijkheden zijn beperkt", zegt Nicolas Priem. Daar ziet Tioga een grote kans. Tioga Capital Partners zoekt momenteel in heel Europa de beste start-ups in de sector. Het wil zich specialiseren in infrastructuurprojecten. Het denkt daarbij aan handelsplatformen, beveiligingsdiensten of start-ups in 'regtech', technologie waarmee een bedrijf zich kan aanpassen aan de veranderende regelgeving. Het belangrijkste criterium is dat de start-up zich richt op de blockchain. Het fonds wil start-ups begeleiden in hun ontwikkeling en groei, door zogenoemd smart money te verstrekken. Niet alleen geld dus, maar ook strategisch advies. Voor de detectie van projecten in Europa doet Tioga Capital Partners een beroep op een groot aantal Belgische en buitenlandse cryptospecialisten. Een twintigtal lokale start-ups staat op de radar van Tioga Capital Partners. Het fonds wil uiterst selectief zijn. Het heeft al 250 projecten gescreend en een tiental geselecteerd op een shortlist. Wellicht wordt in twee of drie daarvan geïnvesteerd. De naam van de eerste investering zou tegen het einde van het jaar bekend moeten zijn. "We zullen gemiddeld vijf starters per jaar steunen", zegt Nicolas Priem. Hij wil zich richten op projecten in early stage, jong maar niet geheel onvolwassen. "Het gaat om starters die een product of een dienst hebben ontwikkeld en al hun eerste klanten hebben." Tioga Capital Partners is op zoek naar start-ups met een waarde van ongeveer 5 miljoen euro. Daarin wil het in een eerste fase gemiddeld 1 miljoen euro investeren. In de eerste vijf jaar zal het dus zo'n 25 miljoen euro ter beschikking stellen. In de daarop volgende jaren komen er ook exits uit het kapitaal van de start-ups. Tioga Capital Partners heeft de ambitie om 50 miljoen euro op te halen. De extra 25 miljoen is bedoeld om te herinvesteren in de meest veelbelovende start-ups in de portefeuille, om hen samen met andere partners te begeleiden naar een versnellingsfase.