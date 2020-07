Het Gentse bedrijf Indigo Diabetes heeft bij investeerders 38 miljoen euro opgehaald voor de verdere ontwikkeling van een onzichtbare sensor voor diabetespatiënten, als alternatief voor het veelvuldig bloed prikken.

Indigo Diabetes, oorspronkelijk een spin-off van de Universiteit Gent (UGent) en onderzoekscentrum imec, werkt aan een hoogtechnologische sensor om onderhuids in te brengen. De sensor zal dan continu het bloedsuikergehalte monitoren. Nu gebeurt dat via bloedprikken of een zichtbare sensor.

'Mensen met diabetes ervaren de bestaande manieren om hun suikerwaarde te monitoren vaak als negatief. Het vingerprikken is pijnlijk, de zichtbare CGM-pleister is stigmatiserend en vraagt om de haverklap onderhoud en interactie. Met onze toepassing willen we dat veranderen', zegt Danaë Delbeke, oprichter van Indigo.

Een kleine ontvanger in de broekzak of handtas zal de patiënt waarschuwen voor te hoge of lage suikerwaarden. Het bedrijf hoopt de oplossing tegen eind 2023 te mogen aanbieden. Verschillende investeerders maakten geld vrij zodat Indigo de sensor kan testen op mensen in Europa en in de VS.

Een van de investeerders is de Antwerpse investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren, die 6 miljoen euro investeert. Andere investeerders zijn onder meer zakenman Charles Beauduin en de Vlaamse investeringsmaatschappij PWV. Sinds 2016 heeft Indigo al meer dan 45 miljoen euro opgehaald.

