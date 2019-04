Hallelujah begint deze week aan een nieuw tijdperk. 'Het is tijd om onze puber volwassen te laten worden', zegt Pieter Dejonghe, die het bedrijf in 2017 startte met Dieter De Vos.

"Toen we twee jaar geleden met managers spraken, was er vrij weinig aandacht voor hoe goed medewerkers zich in hun vel voelen, uitgezonderd natuurlijk bij hr. Nu merken we wel een mentaliteitsverandering. Bedrijven zien een goede sfeer op het werk als een cruciale factor voor hun succes. Het beperkt ook het ziekteverzuim en het personeelsverloop", zegt Pieter Dejon...