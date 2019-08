RV Food lanceert Belgische pasta

Roeland Byl redacteur bij Trends

Sinds deze zomer ligt pasta in de winkelrekken, gemaakt met Belgische tarwe. Het moet het eerste product in een rij worden. 'In ketens als Colruyt, Delhaize of Carrefour is ruimte voor een assortiment met producten van Belgische herkomst', meent Johan Steyaert, zaakvoerder van RV Food.

JOHAN STEYAERT EN GERT VAN DE WATER "We willen bekend worden als een leverancier van innovatieve Belgische producten." © KRIS VAN EXEL

Om pasta te maken heb je harde tarwe nodig. Durumtarwe of harde tarwe in het jargon van foodies. Tot voor kort dacht iedereen dat we zulke tarwevariëteiten in ons land niet konden verbouwen. Maar sinds deze zomer weten we beter. Eind juni lanceerde RV Food uit Herentals onder de merknaam Belcampi de eerste pasta gemaakt van Belgisch durumtarwe.

