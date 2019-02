Recy-Call recycleert Afrikaanse gsm's in Europa

Laura Morel en Domien Declercq richtten hun bedrijf Recy-Call in september op. Het bedrijf uit het West-Vlaamse Moorsele zamelt in Afrika afgeschreven telefoons in. Het brengt dat elektronisch afval of e-waste naar erkende recyclagebedrijven in Europa. Daar worden de telefoons volledig ontmanteld, zodat alle kritische metalen onderdelen kunnen worden hergebruikt. De start-up haalt zijn inkomsten enerzijds uit de verkoop van de gerecycleerde metalen en anderzijds uit de commercialisering van zijn duurzame e-waste-label.

Duurzaam label

Recy-Call maakt elektronische apparaten grondstofneutraal. Het ontwikkelde een label dat deels gebaseerd is op het systeem van CO2-compensatie. Voor een gsm die een groot bedrijf bij ons aankoopt, betaalt het een bijdrage waarmee Recy-Call een gsm uit Afrika terughaalt. Ondernemingen kunnen zo hun duurzaamheid aantonen bij hun partners. Maar ze dragen ook bij tot een positieve sociale impact op lange termijn. Ze helpen concreet mee groene metalenstromen te creëren, zonder vervuilende ontginning.

Afrika en Europa

Smartphones zijn in de Afrikaanse opkomende markten een symbool voor ondernemerschap, maar ze zijn ook populair als betaalmiddel. Mensen hebben er dikwijls meerdere telefoons. Bovendien worden Europese elektronische toestellen er vaak via illegale kanalen gedumpt. Hoewel Recy-Call, dat de zakenplanideewedstrijd Bizidee won en deel uitmaakt van de accelerator Start it@KBC, in Afrika oude telefoons inzamelt, kiest het bedrijf voor Europese recyclagebedrijven. Dat komt omdat de technologie in Afrika ontbreekt.

Urban mining

Het inzamel- en verdienmodel van Recy-Call wordt al uitgetest via een proefproject in Rwanda. Het urban mining-potentieel - de gerecycleerde metalen worden weer gesmolten voor hergebruik - van het elektronisch afval is volgens de oprichters dan ook enorm. Elektronisch afval is de snelst groeiende afvalstroom ter wereld. Wereldwijd worden jaarlijks 2 miljard toestellen verkocht, en toch slaagt geen enkel land er tot nu toe in meer dan 5 procent van de afgeschreven telefoons weer in te zamelen.