Pieter Danhieux en Matias Madou (Secure Code Warrior): 'In elke fase van een bedrijf heb je andere mentoren nodig'

Pieter Danhieux Functie: CEO Secure Code Warrior Geboortejaar: 1981 Hoogst behaalde diploma: Bachelor computer science Leeftijd waarop hij zijn eerste bedrijf oprichtte: 28

PIETER DANHIEUX: "Mijn grootvader en mijn ooms waren horeca-ondernemers aan de kust. Ik heb in de weekends veel meegeholpen. Ik werkte als tiener ook op het strand om mijn computermateriaal en mijn internetfactuur te kunnen betalen. Ik heb de waarde van geld vroeg leren kennen en hard leren werken. Op mijn achttiende werkte ik mee aan een van de eerste cybersecuritystart-ups in België. Na mijn studie computerwetenschappen ging ik eerst aan de slag als IT-consultant voor EY (toen Ernst & Young). In 2009 heb ik met enkele collega's mijn consultancybedrijf opgericht, dat ondertussen is uitgegroeid tot een bedrijf met vijftig werknemers."

"Bij EY had ik veel geleerd over hoe dat je iets moet verkopen, hoe je met mensen werkt en projecten op tijd oplevert. Voor alle juridische en financiële aspecten van het runnen van een eigen bedrijf heb ik mijn kennis nog veel moeten bijspijkeren. Omdat mijn expertise vooral technisch van aard is, heb ik de voorbije jaren veel advies gevraagd. In elke fase van een bedrijf heb je andere mentoren nodig. Nu overleg ik geregeld met een Ier, die net zoals ik naar Australië is uitgeweken. Hij heeft zijn softwarebedrijf destijds naar een omzet van 100 miljoen gebracht. Zijn advies is bijzonder interessant, omdat we Secure Code Warrior nu willen laten doorgroeien."

Matias Madou Functie: CTO Secure Code Warrior Geboortejaar: 1981 Uw hoogst behaalde diploma: Ph.D. Leeftijd waarop hij zijn eerste bedrijf oprichtte: 33

MATIAS MADOU: "Ik denk dat ik meer het type ben dat eerst ervaring en expertise heeft opgedaan in een sector en dan deels uit frustratie begint te ondernemen. Ik was overtuigd van een andere en betere manier van werken. Ik heb eerst gedoctoreerd in de computerwetenschappen en daarna heb ik drie jaar gewerkt voor Fortify, een cybersecuritystart-up in Silicon Valley. Na drie jaar werd het overgenomen door HP, ik ben dan nog enkele jaren gebleven."

"Bij Fortify kreeg ik het idee voor wat later tot Sensei Security zou leiden, maar dat was niet echt mogelijk onder HP. Vorig jaar liep ik Pieter weer tegen het lijf op de grote cybersecurityconferentie RSA. We kenden elkaar nog van tijdens onze studie. Omdat onze start-ups complementair waren, zijn we samengesmolten onder de naam Secure Code Warrior."

"Ik heb niet echt één mentor gehad. De oprichters van Fortifiy hebben mij aangemoedigd om met Sensei Security te starten. Zij hebben mij ook geholpen met advies en daarnaast kon ik aankloppen bij Vlaio (Agentschap Innoveren en Ondernemen) voor advies over startfinanciering."