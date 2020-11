Ondernemer Peter Hermans vergelijkt zich als CEO met een voetbaltrainer die bij een degradatiekandidaat aan de slag gaat, snel een stevige organisatie neerzet, voor een goede werksfeer zorgt en zo de ploeg omvormt tot een succes. Dat deed hij eerder met Enhesa en dat wil hij nu opnieuw doen bij Dink.

"Het bedrijf was op sterven na dood toen ik er in 2014 begon als CEO," zegt Peter Hermans over Enhesa, een dataleverancier gespecialiseerd in milieu-, gezondheids- en veiligheidsregelgeving. In 2017 stapte de investeringsmaatschappij Waterland in het bedrijf, in 2019 vertrok Hermans als CEO en in 2020 verkocht Waterland zijn participatie weer aan CGE Capital, een andere investeringsmaatschappij. De zakenkrant De Tijd schatte deze zomer de verkoopprijs op 150 miljoen euro.

Peter Hermans deelde mee in de winst en ging op zoek naar een nieuw softwarebedrijf om een turnaround te doen. Dat vond hij in Dink. Hermans investeerde 350.000 euro, die hij overhield aan de verkoop van Enhesa, in een kapitaalverhoging. Hij vervangt ook oprichter Jan Dheedene als CEO. Imec is de derde aandeelhouder. Beide historische aandeelhouders blijven aan boord. Oprichter Jan Dheedene trekt zich operationeel terug uit Dink en gaat zich richten op rods & cones, een spin-off van Dink.

"Ik zocht een bedrijf waar het goed klikt met de aandeelhouder, dat is bij Jan het geval," zegt Oost-Vlaming Peter Hermans, die bij de overname begeleid werd door Fibiz Partners."Dink is ook niet verlieslatend, zoals Enhesa was. Het is een bedrijf met een mooi product en ongeveer een miljoen euro omzet, maar het bedrijf is er niet voldoende in geslaagd dat te rentabiliseren. Het blijft altijd rond het break-evenpunt, de winsten werden opnieuw geïnvesteerd in softwareontwikkeling." Net als Enhesa is Dink een zogenoemd SaaS-bedrijf, dat softwareabonnementen verkoopt.

Jan Dheedene, die voor hij ondernemer werd onder meer in China voor Alcatel werkte, richtte Dink op in 2011. Hij zag een soortgelijk gat in de markt als de oprichters van de bekende scale-up Showpad. Net als dat bedrijf is Dink gespecialiseerd in software om het verkoopproces efficiënter te maken en een einde te maken met het klassieke papierwerk dat daarbij komt kijken. Sales enablement heet dat in jargon. Volgens Hermans kan Dink veel rendabeler zijn als het zijn product niet langer zou moeten bijschaven volgens de wensen van elke individuele klant. Daardoor lopen de kosten te veel op.

"Het geheim van een goede turnaround is een duidelijke strategie en positionering bepalen en je omringen met goede mensen," zegt Peter Hermans. "Ik heb een sterk financieel profiel, zodat ik goed zie waar er geld verloren gaat. We zijn nu bezig met een structurele oefening om te kijken hoe we ons beter kunnen positioneren. Als je zoekt naar groei, mag je zeker niet op alles schieten wat beweegt. Ik wil duidelijke strategische keuzes maken." Die stevige organisatie koppelen aan een goede sfeer creëren in een team competentie mensen, is volgens Hermans het succesrecept om te slagen.

"Als je het vergelijkt met de voetbalwereld, zou je kunnen zeggen dat ik niet zo geïnteresseerd ben in een ploeg die vijfde staat en kampioen wil spelen. Ik heb meer interesse in een ploeg die onderaan staat en niet zo goed draait. In zo'n ploeg kan ik meer impact hebben door een organisatie neer te zetten en te zorgen dat er een goede sfeer is bij de mensen met wie ik werk." Ondernemer Jan Dheedene stampte het bedrijf uit de grond en ontwikkelde het product, manager Peter Hermans wil het bedrijf nu naar een hoger niveau tillen.

