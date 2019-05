Parkdirecteur Emmanuel de Merode bestrijdt in Congo geweld door jobcreatie: 'We moeten zorgen dat er licht is aan het eind van de tunnel'

Bert Lauwers redacteur bij Trends

De Belgische prins en parkdirecteur Emmanuel de Merode is in oostelijk Congo noodgedwongen uitgegroeid tot een serie-ondernemer, nu ook in chocolade. Met één doel: jobs, jobs, jobs, om het geweld in de regio in te dijken.

EMMANUEL DE MERODE "Zonder Virunga zou ik een nobody zijn. Dat is de realiteit." © Getty Images