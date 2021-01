Het vertrouwen van de Belgische ondernemers is in januari nog verder toegenomen, nadat het in december al op het hoogste peil sinds de eerste lockdown was uitgekomen. Dat blijkt uit de maandelijkse enquête van de Nationale Bank (NBB).

De vertrouwensbarometer staat nu op -7,5, een verbetering van 0,9 punt sinds december (-8,4). In april stond de vertrouwensbarometer nog op -36,1. Er is wel nog een lange weg af te leggen naar de stemming van februari (-2,7).

Het vertrouwen verbeterde in de bouwnijverheid. Alle componenten van de indicator werden opwaarts herzien, voor zowel de orderpositie als het gebruikte materiaal. Het vertrouwen verbeterde ook bij de dienstverlening aan de bedrijven, maar aan een trager tempo dan in december.

In de handel en in de verwerkende nijverheid bleken de ondernemers iets pessimistischer gestemd. De lichte daling in het vertrouwen bij de ondernemers in de handel vloeit voort uit de zwakkere werkgelegenheids- en vraagvooruitzichten.

In de verwerkende nijverheid verzwakte het vertrouwen voor het eerst sinds juni vorig jaar. De beoordeling van de orderpositie verslechterde. Ook waren de ondernemers negatiever gestemd over de verwachte ontwikkeling van de vraag in de komende drie maanden. Ook liep het aandeel van ondernemers die vinden dat hun voorraden hoger zijn dan normaal, terug tot een historisch dieptepunt, aldus de NBB.

