China is niet heilig, maar het immense groeiland negeren zou zonde zijn. De Kempense ondernemer Wim Heylen trekt een investeringsfonds voor Europees-Chinese bedrijfs- projecten. "Fusion Partners bouwt de brug van Europa naar China."

Sinds hij in de jaren negentig zijn eerste stappen als ondernemer deed, heeft de Kempenaar Wim Heylen goed geboerd. Zijn holding Heylen Group omvat intussen bedrijven in heel Europa, van Italië tot Finland, in sectoren van keukentoestellen tot en met logistiek vastgoed. Het neusje van de zalm is de Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht, die munten slaat. Heylen Group maakt geld, letterlijk.

...