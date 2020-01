Zowel de medewerkers die de start nog hebben meegemaakt als de nieuwkomers achter dezelfde bedrijfscultuur krijgen, was de grootste bekommernis van Amandine Coutant, COO bij MySkillCamp.

Amandine Coutant van het onlinetrainingsplatform MySkillCamp herinnert zich de symbolische overgang naar de wereld van de scale-ups.

"Die periode was uitermate boeiend, maar wel stresserend. Bij ons werd ze gekenmerkt door culturele en geografische verscheidenheid. Daar moesten we mee zien om te gaan. Tegelijk moesten we erover waken dat het engagement van de medewerkers die er al van het begin bij waren, overeind bleef."

Hoewel het voor de start-up uit Doornik, met een twintigtal werknemers, absoluut tijd was om een versnelling hoger te schakelen, erkent de COO dat het een delicate aangelegenheid was. "Het was zaak om werk te maken van een echte en tastbare bedrijfscultuur en de medewerkers daar maximaal bij te betrekken."

"Volgens mij moet je duidelijk inzetten op buitengewone onboarding (het onthaal van nieuwe medewerkers, nvdr) en de bestaande teams daar laten aan meewerken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een gezamenlijk ontbijt of aan de aanstelling van een meter of een peter. Ik pleit ook voor diversiteit op alle vlakken, cultureel, qua afkomst, qua expertise en zelfs qua leeftijd. Je moet de teams maturiteit inblazen."

