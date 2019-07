De denimindustrie is een van de meest vervuilende ter wereld, maar steeds meer merken zetten in op duurzaamheid. Is dat meer dan greenwashing?

Greenwashing

Greenwashing betekent dat een merk zich een groen imago aanmeet zonder dat het structureel investeert in het duurzamer maken van zijn producten en zijn zakenmodel. "Greenwashing is een groot probleem in de denimbranche", zegt Edwin Maes, consultant kledingtextiel bij het expertisecentrum Centexbel. "Vaak zijn de beweringen, zoals over de hoeveelheid gerecycleerde materialen, niet of amper te controleren. Maar je merkt snel aan de communicatie of een bewering waar is of niet. Zodra je een beetje dieper graaft, vallen veel merken door de mand." ...