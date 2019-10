Het Belgische hr-bedrijf Kazi haalt een half miljoen euro op. Met dat geld wil het zijn commerciële slagkracht verhogen, de internationalisering een duw geven en een grotere ronde volgend jaar voorbereiden. "Wij ontwikkelen technologie om de mens achter het cv te leren kennen."

Het half miljoen euro lefgeld komt van Kris Vander Velpen, professor innovatie en ondernemerschap Flanders Business School, en John Deprez (ex-Emakina) en de bestaande aandeelhouders. Medeoprichter en CEO Nikolaas Bellens blijft de grootste aandeelhouder. Kazi groeide uit een in 2015 opgezet onderzoeksproject met de hr-dienstverlener HURA en een honderdtal partners als het innovatieagentschap Vlaio, de Thomas More-hogeschool en privébedrijven. Met een budget van 2 miljoen euro ontwikkelde de Antwerpse start-up een hr-tool, waarmee werknemers en werkgevers elkaar makkelijker vinden. Die tool werd eind vorig jaar geïntroduceerd op de Belgische markt.

Bedrijven en de bestaande hr-instrumenten kijken vooral naar wat kandidaten kunnen en hoe ze zijn, maar niet naar wat ze willen. Het 'kunnen' verwijst naar de harde competenties van iemand, zoals kunnen coderen of verkopen. Hoe een kandidaat is als persoon proberen bedrijven te achterhalen met allerlei psychologische tests. Wat volgens Bellens nog niet wordt getest is het willen: "Dat is een nieuwe tendens om te kijken naar het gedrag. Het gaat om positieve psychologie, om de attitude en de motivatie van de werknemer."

Nikolaas Bellens legt uit waarom dat zo relevant geworden is: "Er is almaar meer technologie om beter te communiceren, maar er is waarschijnlijk nog nooit zoveel ruis geweest op de arbeidsmarkt. Uit internationaal onderzoek blijkt een op de twee werknemers in hun eerste jaar in hun nieuwe job al wil veranderen. Dat komt omdat de harde kanten van de job, zoals het loon en de standplaats, wel beantwoorden aan hun verwachtingen. Maar de zachte zaken, hoe de job er in de praktijk uitziet, wordt pas duidelijk wanneer je de job begint uit te voeren."

Tien minuten

De zachte vaardigheden van iemand kun je achterhalen door bij potentiële kandidaten te peilen naar hoe graag iemand in contact komt met klanten, of hoe gemotiveerd de kandidaat is om bij te leren. "Wij hebben een tool ontwikkeld waarmee je in tien minuten de antwoorden op die vragen hebt", zegt Bellens. "De tool werkt met slimme vragenlijsten op basis van multiple choice. We hebben nu ongeveer vijfentwintig klanten, onder andere grote bedrijven als EY en Sweco, overheden als de VDAB, en intermediare organisaties als sd worx."

Kazi merkt aan vragen van klanten dat ze de tool ook willen gebruiken voor onder meer loopbaancoaching. Bellens verwijst naar het opkrikken van de werkzaamheidsgraad in het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering. Kortgeschoolden die lang werkloos zijn, hebben vaak vaardigheden waar geen sterke vraag naar is op de arbeidsmarkt. "Met onze tool kunnen wij bij hen peilen naar motivatie en attitude", zegt Bellens. "Het gaat dan om zaken als leervermogen, communicatietalent en kritisch nadenken."

Brugronde

Een van de negen werknemers testen de Amerikaanse markt, waar Kazi al een proefproject deed. "Het miljoen dat we ophaalden, dient om onze commerciële slagkracht te verhogen, internationalisering en een grote kapitaalronde volgend jaar voorbereiden. Dit is een brugronde", zegt Bellens. De start-up moet nu de omschakeling maken van een organisatie gericht op het bouwen van het product naar eentje die focust op de verkoop. Kazi, dat al meer 12.000 scans deed, hoopt het break-evenpunt te bereiken in de eerste helft van 2020.