Jürgen Ingels: 'Ondernemer zijn is een hondenjob'

Jonge Belgische techbedrijven laten van zich horen. De waardering van Collibra gaat over het miljard dollar en Guardsquare tankt miljoenen in het buitenland. Jürgen Ingels (47), de peetvader van de Belgische technologiesector, plaatst alles in perspectief: "Eigenlijk staan we nog nergens."