Jos Gheerardyn en Sebastian Viguie: van de liefde voor wiskunde naar Yields.io

Over het bedrijf: "Yields is een start-up in de fintech. Banken verdienen geld door risico te nemen", zegt Jos Gheerardyn. "Om die risico's beter in te schatten gebruiken ze complexe wiskundige modellen. Bij kleinere banken gaat dat over een honderdtal, bij grotere banken en investeringsbanken loopt dat al vlug in de duizenden. Als die modellen fouten bevatten of plots niet meer correct werken, dan kunnen de verliezen in de miljarden lopen. Dat controleren is momenteel een manueel en tijdrovend proces. Er is de case van London Whale, waar JP Morgan 6 miljard dollar verloor en nog een boete van bijna een miljard dollar erbij kreeg. En de kredietcrisis van 2008 komt ook deels omdat banken veel te eenvoudige modellen gebruikten.

"Onder druk van de regulatoren moet de financiële sector deze modelrisico's beter inschatten en de algoritmes vaker testen. Met Yields willen wij banken en andere instellingen dat proces helpen te automatiseren en te verbeteren. We gebruiken daarvoor machine learning (een subdiscipline van artificiële intelligentie). Dat levert betere modellen op, een beter overzicht en een snellere validatie van de modellen. Ons platform heeft niet als doel banen te doen verdwijnen, maar de experts beter hun tijd te laten benutten."

Jos Gheerardyn

Jos Gheerardyn doctoreerde in de fysica over de supersnaartheorie. Dat is niet echt een achtergrond die je met ondernemen associeert. "Ik ben er op een heel natuurlijke manier ingerold. Ik vond me eerder iemand voor de academische wereld, maar ik begon het snel jammer te vinden dat ik vooral bezig was met theoretische werk en te weinig met toepassingen. Ik ben dan in de financiële sector terechtgekomen, waar veel zaken draaien op gesofisticeerde wiskunde. Ik ben een vijf jaar een quant (een expert die wiskundige modellen maakt, nvdr) geweest bij BNP Paribas Fortis. Daarna heb ik zes jaar als onafhankelijke consultant gewerkt, onder meer voor investeringsbanken. Daar geraakte ik overtuigd van de nood aan een betere manier van het testen van wiskundige modellen."

"Als freelancer stond ik al met één been in het ondernemerschap en daardoor was het oprichten van Yields ook niet zo'n bruuske wending. Natuurlijk was het een hele aanpassing, als consultant werkte ik op projecten, bij Yields maken we software. Ik heb veel gehad aan het iStart-programma van iMinds (nu samengesmolten met imec, nvdr). Met vragen over ondernemen ben ik ook te rade kunnen gaan bij Jan-Willem Rombouts van Restore (in 2017 verkocht aan Centrica, een startup gespecialiseerd in het beter afstellen van vraag en aanbod in de energiesector, nvdr). Ik heb destijds nog als consultant geholpen om hun algoritme te ontwikkelen."

Jos Gheerardyn • (Huidig) Bedrijf? Yields.io • Functie? CEO • Geboortejaar? 1977 • Uw hoogst behaalde diploma? Doctoraat. • Hoe oud was u toen u uw eerste bedrijf oprichtte? 33

Sebastian Viguie

"Ik ben ondernemer geworden dankzij Jos. We hebben lang samengewerkt bij een grootbank. Nadat Jos de overstap had gemaakt naar het ondernemerschap bleven we in contact tot op een dag er een kans was om samen een bedrijf te beginnen. Ik was er me van bewust dat ik voor een meer onzeker bestaan zou kiezen, maar ik wou die prijs betalen. Ik heb toegepaste wiskunde gestudeerd en er zijn niet zoveel jobs waar je met zulke uitdagende wiskundige problemen wordt geconfronteerd."

"Ik kom uit een ondernemende omgeving. Mijn moeder runt een bedrijf met activiteiten in de retail-, toerisme- en vastgoedsector. Het telt ongeveer 100 medewerkers. Zij heeft het overgenomen van mijn grootvader. Mijn vader heeft gewerkt bij Sabca (vliegtuigindustrie). Ik kan bij mijn moeder wel eens terecht als ik advies wil over de boekhouding, maar mijn bedrijf zit natuurlijk in een compleet andere sector. Een echte mentor heb ik niet."