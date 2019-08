Joost Callens, CEO van Durabrik, pakte tijdens zijn vakantiejobs kerstballen in en bemande de Durabrik-kijkwoning.

"Mijn meest memorabele vakantiejob? Een zomermaand lang kerstballen inpakken. De ballen werden geleverd in enorme dozen. Mijn opdracht bestond erin kleinere dozen te maken en de ballen te verpakken per zes, acht of twaalf.

...