Jean Verheyen (CEO Nallian): 'Redelijk laat techondernemer geworden'

Nallian heeft een softwareplatform dat de administratieve afhandeling van logistieke processen ondersteunt, waardoor het goederenverkeer sneller kan verlopen. Het bedrijf haalde 1,3 miljoen euro op in 2015.

JEAN VERHEYEN. "Ik ben pas redelijk laat een techondernemer geworden, Nallian heb ik op mijn 42ste in 2012 opgericht. Maar ik draai al langer mee in de sector. Ik was een van de eerste werknemers bij Porthus (een van de weinige Belgische grotere techbedrijven begin de jaren 2000, nvdr), onder meer opgericht door Peter Hinssen. Ik had daar al eens van dichtbij de uitdagingen van een snelgroeiend technologiebedrijf meegemaakt. Bij Porthus was ik ook betrokken bij verschillende overnamedossiers. De opgedane juridische en financiële ervaring was een goede leerschool om later zelf een bedrijf te starten."

"Ik zag als jonge snaak alleen de kansen, niet de risico's. Als kind heb ik altijd ondernemende ideeën gehad, maar dat is mij toen een beetje uit het hoofd gepraat. Mijn vader was beroepsmilitair en die was opgeleid in een omgeving die rekening houdt met het ergste. Maar uiteindelijk is het er dus wel van gekomen. Een echte mentor heb ik niet gehad, maar mijn ervaring bij Porthus was dus zeer nuttig. Zo kon ik voor Nallian terugvallen op mijn netwerk. Ik heb bij een aantal kleppers, onder wie Peter Hinssen, geld opgehaald."