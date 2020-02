Het Brusselse agentschap hub.brussels heeft de hulp aan ondernemers gestroomlijnd en zet in op groeiversnellers. "We willen alle ondernemingsfasen van het bedrijf begeleiden."

Volgende week trapt L'Auberge Espagnole zijn vijfde seizoen op gang in Etterbeek, een van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vier ondernemers kunnen in L'Auberge Espagnole voor een schappelijke huurprijs een pop-upwinkel openen en krijgen daarbij intensieve begeleiding. Bij de nieuwe lichting zijn onder meer ambachtelijke producenten van tapijten, schoenen en juwelen. Het concept slaat aan, want in maart opent de tweede vestiging van L'Auberge Espagnole in Tri Postal, het voormalige postsorteercentrum aan het station Brussel-Zuid (zie kader Terug naar Tri Postal).

Veel jongeren komen niet aan de bak. We willen het ondernemerschap voorstellen als een alternatief

L'Auberge Espagnole is een van de vier groeiversnellers van hub.brussels, het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven. Zo'n incubator of accelerator is een intensief groeitraject van een paar maanden, waarin ondernemers professionele begeleiding krijgen: een incubator van idee tot bedrijf, en een accelerator van bedrijf tot groeibedrijf. In januari startte ook de vijfde editie van een andere groeiversneller van hub.brussels: de MedTech Accelerator helpt startende bedrijven die soft- of hardware maken voor innovatieve medische hulpmiddelen. In het nagelnieuwe MedTech Atelier kunnen ondernemers zelfs prototypes maken met gespecialiseerde apparatuur.

In september opende Kokotte de deuren. Die incubator richt zich op horecaondernemers en werkt net zoals L'Auberge Espagnole met pop-ups. In de bekende Beenhouwersstraat in Brussel, die een grondige transformatie ondergaat, kunnen ondernemers die een restaurant willen openen, de professionele keuken en het restaurant van Kokotte huren om hun concept een paar maanden uit te testen. De eerste tester was de chocoladebar Chocolero's.

De vierde incubator van hub.brussels, greenlab.brussels, is een accelerator voor duurzame start-ups.

Toegangspoort voor ondernemers

Hub.brussels valt onder de bevoegdheid van de Brusselse staatssecretarissen Pascal Smet (one.brussels) en Barbara Trachte (Ecolo). Smet heeft onder meer buitenlandse betrekkingen in zijn portefeuille, Trachte economische transitie. De overheidsdienst bestaat anderhalf jaar. Hij ontstond uit drie initiatieven om ondernemers in Brussel te helpen: impulse.brussels, Brussels Invest&Export en Atrium. Maar dat overheidsaanbod met een hele reeks diensten was te onoverzichtelijk. Hub.brussels is nu de hoofdrolspeler voor de begeleiding. Ondernemers kunnen terecht bij één loket, de dienst 1819. Daar vinden ze informatie op maat over de oprichting of de ontwikkeling van hun onderneming. Dat loket stuurt hen naar de juiste dienst in Brussel, zodat ondernemers dat zelf niet meer hoeven uit te zoeken.

Aan het hoofd van hub.brussels, waar 320 mensen werken, kwam een nieuw managementduo: CEO Isabelle Grippa en adjunct-CEO Annelore Isaac. Het duo, een Franstalige en Nederlandstalige (het interview verliep in het Nederlands), tekende een nieuwe visie uit voor hub.brussels, die voor een nieuwe dynamiek en meer zichtbaarheid zorgde. "We hebben met 1819 gezorgd voor één toegangspoort voor ondernemers", legt CEO Isabelle Grippa uit. "We willen alle ondernemingsfasen van het bedrijf begeleiden. Dat betekent niet dat hub.brussels iedereen zal helpen. Wij hebben een coördinatierol. Het Brussels Gewest heeft in drie pijlers voorzien: begeleiding, financiering en vestiging. Sommige begeleidende taken doen we zelf, voor andere zaken verwijzen we door naar derden. Dat kunnen overheidsdiensten zijn, maar ook privépartners, zoals Unizo en Beci (ondernemersorganisaties, nvdr)." Om bedrijven te helpen met hun internationalisering ,werkt hub.brussels samen met de regionale expertagentschappen Flanders Investment & Trade (FIT) en Awex.

Naar alle wijken

Het overheidsagentschap heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan zijn zichtbaarheid. Het deed dat onder meer met de eerste editie van de hub.awards, die ondernemers met een impact bekronen. De tweede editie vindt plaats op 25 juni. Er zijn ook projecten voor bepaalde doelgroepen. "Binnen 1819 is er het platform Women in Business, dat meer vrouwen wil stimuleren om te ondernemen", zegt Annelore Isaac. "Binnen Women in Business is Women in Tech ontwikkeld als een specifiek platform. In de technologie zijn vrouwen nog minder aanwezig. Behalve vrouwen zijn er nog twee doelpublieken waarvoor we een specifieke benadering hebben uitgewerkt om hen warm te maken voor het ondernemerschap. Veel jongeren komen niet aan de bak, we willen het ondernemerschap voorstellen als een alternatief. De derde doelgroep zijn werklozen. Daarvoor werken we nauw samen met Actiris (de Brusselse dienst voor arbeidsbemiddeling, nvdr) om te kijken of het ondernemerschap een alternatief kan zijn."

Isabelle Grippa ziet het ondernemerschap als een hefboom voor de emancipatie in het Brussels Gewest, waar nog veel te veel werkzoekenden zijn, ondanks de spectaculaire daling van de werkloosheid. Volgens Actiris daalde de werkloosleid in januari voor de 63ste maand op rij, om af te klokken op een werkloosheidsgraad van 15,7 procent. De Brusselse jeugdwerkloosheid daalde tachtig maanden op rij tot 8975 werkzoekenden, maar de jeugdwerkloosheidsgraad van 24,7 procent blijft nog veel te hoog. "We moeten naar alle wijken en alle profielen gaan kijken", zegt Isabelle Grippa. "Het maakt niet uit waar je vandaan komt. We kunnen het ondernemerschap gebruiken om mensen te emanciperen. De cijfers van L'Auberge Espagnole zijn bijvoorbeeld heel goed. 75 procent van de deelnemers heeft nu een eigen zaak."

Terug naar Tri Postal Tri Postal, het voormalige postsorteercentrum aan het station Brussel-Zuid, met een oppervlakte van 1340 vierkante meter, staat al leeg sinds 1998. Daar komt verandering in. Op middellange termijn wil de Spoorwegmaatschappij NMBS haar werknemers, die nu verspreid zijn over verschillende vestigingen, samenbrengen in de gebouwen nabij Brussel-Zuid. In afwachting van die renovatie kan Communa het gebouw gebruiken. De vzw maakt de ruimte gebruiksklaar voor de socio-economische organisaties die zich er tijdelijk zullen vestigen. Dat gaat van een fablabatelier, waar mensen toestellen zoals een 3D-printer of een lasersnijder kunnen gebruiken, over een starterscentrum voor beginnende ondernemers, tot een organisatie die opleidingen organiseert om dakloze vrouwen zelfstandig te helpen leven. Communa heeft voor de tijdelijke inrichting een crowdfundingactie lopen bij Growfunding. Het doel is 30.000 euro op te halen.

