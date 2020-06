Het aantal student-zelfstandigen in Vlaanderen neemt toe. Uit cijfers van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) blijkt dat de teller in het derde kwartaal van 2019 op 7952 stond. Dat zijn er 1724 meer dan in 2018. De invoering van het statuut is positief, maar het brengt ook risico's mee. Hoe gaan de ondernemende studenten bijvoorbeeld om met de coronacrisis?

In 2014 heeft de regering het eerste officiële statuut voor de student-zelfstandige goedgekeurd. Dat was een statuut zonder veel voordelen. Het hield helemaal geen rekening met de fiscale kant van het ondernemerschap. Voor een baas werken was voordeliger dan je eigen baas worden. Daarnaast verloren ouders hun kindergeld wanneer hun zoon of dochter ervoor koos student-zelfstandige te worden. "Jongeren aan de Vlaamse universiteiten en hogescholen klaagden over die thema's. Daarom formuleerde Unizo in 2016 een voorstel voor een nieuw statuut. Dat werd besproken met meerdere bevoegde federale ministers", zegt Bart Lodewijckx van Unizo Limburg. Op 1 februari 2017 werd een wet goedgekeurd die student-zeflstandigen een sociaal en fiscaal statuut verleent. Hilde Crevits (CD&V), Vlaams viceminister-president, vindt het statuut een grote aanwinst. "We beschouwen het statuut van student-zelfstandige als een verworvenheid, het is een blijver."

Niet genoeg hulp

Jasper Symons is sinds 2019 student-zelfstandige. Hij studeert International Business Management aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Daarnaast heeft hij zijn eigen ecologische webshop The KOFF Label. Hij ontwerpt en verkoopt handtassen en accessoires die vervaardigd zijn uit ananasbladeren. "Voor de uitbraak van het coronavirus was ons plan zo veel mogelijk winkels te zoeken die onze producten wilden verkopen. We zijn nu een maand verder en mijn stock staat hier nog altijd. Het coronavirus zette onze plannen on hold", zegt Jasper Symons. Hij mist de hulp van de overheid. "Wie heeft het lef om eens een mailtje te sturen met de vraag: 'Hoe kan de overheid u verder helpen?'"

Bovendien moet het statuut nog verfijnd worden, vindt hij. "Het is soms zo ingewikkeld. Ik heb nood aan een gestructureerde website waar ik met al mijn vragen terecht kan. Op dit moment bieden zoveel verschillende instanties informatie aan en dat leidt tot veel onduidelijkheid."

Saar Dekersgieter maakte samen met andere studenten journalistiek aan de Arteveldehogeschool in Gent een bachelorproef over de student-zelfstandige. Meer interviews met experts en persoonlijke verhalen van ondernemende studenten vindt u op https://saardekersgieter98.wixsite.com/mysite

